Появилось видео, что сделала толпа в Мадриде с голкипером сборной Украины после матча Лиги чемпионов

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин у себя в Instagram выложил видео с болельщиками, которые "словили" его после полуфинала Лиги чемпионов с "Баварией". "Реал" на последних минутах забил два гола и добыл победу, что спровоцировало настоящую вакханалию на улицах столицы Испании.

Толпы фанатов не давали украинскому голкиперу выехать с территории стадиона, устроив овации. Испанцы скандировали "Лунин! Лунин!". Поклонники футболиста сборной Украины восторженно стучали по машине, крича "Браво!".

Отметим, что Лунин в игре с "Баварией" отбил 7 ударов, став одним из творцов победы.

Особенно зрелищным был сейв в первом тайме, когда украинец лишь кончиками пальцев переправил мяч на угловой.

Напомним, что в финале на "Уэмбли" 1 июня "Реал" сыграет с дортмундской "Боруссией", которая накануне сенсационно прошла ПСЖ.

Как сообщал OBOZ.UA, Лунин готовится к заключению нового контракта, который свяжет его с королевским клубом до 2028 года. Срок действия текущего договора вратаря сборной Украины истекает в 2025 году, но обе стороны находятся на завершающих стадиях переговоров о продлении сотрудничества еще на три года.

Лунин сыграл 29 матчей во всех турнирах в этом сезоне, пропустив 27 голов. В 12 поединках Андрей отстоял на ноль (10 в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов).

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