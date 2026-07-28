Невозможно даже сравнивать грандиозную фигуру Великого Вилли Брандта, стоявшего в своё время на коленях, извиняясь за всех немцев, и трамповскую блогершу Лору Лумер, однако в Америке что есть, то и есть.

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Так от, Лумер в інтерв’ю з Марічкою Падалкою просила вибачення в українців за все, що казала про Україну раніше.

"Путін бив дронами Ісуса Христа. Пробуджений Рейх і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео", – написала Лумер у мережі Х, додавши до повідомлення свій відеоролик, що був записаний у головному соборі Києво-Печерської лаври.

Згадую, звісно, "Каяття" Абуладзе – фільм чесний і [трохи] геніальний [до речі, знятий у 1984 році – ще за Черненка, тобто ДО славнозвісної Перебудови, тож не варто його вважати кон’юнктурним]:

"Навіщо дорога, якщо вона не веде до храму?"

Але ж згадую водночас і таке:

"Куди ти йдеш? Чому ти тут? Хто ти? – запитували поліціянти в не дуже тверезого чоловіка. Хоча на такі екзістенційні питання ["Камо грядеши?"] людство не може відповісти століттями".

Так і Лумер "поруч" з Брандтом, до якого подумки постійно повертаюсь.

Втім, "Лора не дура" [інакше й не була би фактичною неформальною "заступницею Трампа з кадрових питань"].

Бо слушно каже, що Україна має краще показувати:

і наскільки вона проамериканська [приміром, частіше й своєчасніше дякуючи посадовцям США за підтримку],

і як, зокрема, її дрони можуть допомогти безпеці Америки [між іншим, було неочікувано чути щодо потенційної користі дронів для США від трампістки];

а ось ще:

"Я не побоююсь бути в Києві, й якщо тут у мій готель влучить російська балістична ракета – спробую зробити з цього ексклюзивне відео, тож нехай і Віткофф з Кушнером, яких я добре знаю, теж ведуть свої перемовини в Києві, а не в Москві" – це, можливо, неточна цитата, але головне в ній зберіг.

Принагідно зверну увагу: Лора [як виявилось, єврейка київсько-вінницького походження!] казала Марічці, що в Овальному кабінеті минулого року був конфлікт президента України не з Трампом, а з віцепрезидентом Венсом!

[І – особисте: з усією цією трамполорою мага мене поєднує негативне ставлення до так званої ідеї DEI (хоча, зрозуміло, не маю нічого проти жодного з її компонентів – розмаїття, рівності й залученості), бо на практиці розуміння рівності швидко перетворюється на від’ємну/зворотну дискримінацію, від якої вже тільки крок до дискримінації "стандартної", тобто рівність просто тупо замінюється чергуванням знаків нерівності…]