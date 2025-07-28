'Мы знаем их позицию': украинская фехтовальщица рассказала, как устроила бойкот россиянке на ЧМ

Бронзовая призерка чемпионата мира по фехтованию Алина Комащук призналась, что ей трудно выступать на турнире, к которому допустили российских спортсменов. Наша соотечественница отметила, что украинцы прекрасно знакомы с позицией атлетов из страны-агрессорки в отношении войны.

Видео дня

Об этом Комащук заявила в интервью пресс-службе Федерации фехтования Украины, которая опубликовала соответствующее видео на своей странице в социальной сети Instagram. 32-летняя саблистка добавила, что знает о протестах в Тбилиси против россиян н6а ЧМ по фехтованию.

"Сложно ли выступать с участием спортсменов из страны-агрессорки? Конечно сложно. Я думаю, каждому украинцу сложно было вообще из-за того, что мы знаем, что они говорят, мы знаем их позицию. И очень сложно принять, что их допустили. О протесте я слышала, но я на них не выходила, я старалась об этом не думать. Об этом должны были думать люди, для которых этот был протест сделан. Я только в мысленно поддерживала протестующих", – сказала Комащук.

Отметим, что Алина отказалась фотографироваться с россиянкой Яной Егорян, которая является действующим офицером оккупационной армии. Из-за этого так называемый депутат Госдумы Дмитрий Свищев набросился на представителей Украины со словами "всех уже достали".

Кроме того, ЧМ-2025 грузинская полиция и охрана арены, где проходит турнир, силой выгнала с соревнований болельщиков с флагами Украины и Грузии. А сама акция протеста против РФ вызвала гнев и панику среди пропагандистов.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по фехтованию на рапире победила россиянок в 1/8 финала чемпионата мира-2025. "Нейтральная" Марта Мартьянова эмоционально отреагировала на это поражение словами "мир рухнул перед глазами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!