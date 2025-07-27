'Россияне, вам здесь не рады!' В Грузии сборную России по фехтованию разбудили взрывами в 4 утра перед матчем чемпионата мира. Видео

В Тбилиси неизвестные устроили акцию против присутствия представителей России на чемпионате мира по фехтованию. Ранним утром, около 4:00, под окнами гостиницы, где размещены российские спортсмены, многие из которых являются действующими военными армии РФ, прогремели мощные фейерверки, разбудив делегацию.

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Также активисты развернули баннер с надписью: "Русские свиньи, здесь вам не рады! Сегодня фейерверк – а завтра будут "грады"!".

На следующий день этот же плакат был развернут перед ареной, на которой соревнуются россияне.

Таким образом, грузинские активисты напомнили, что страна, оккупирующая чужие территории, не может рассчитывать на тёплый приём, даже под так называемым "нейтральным" флагом.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в столице Грузии с 22 по 30 июля. Международная федерация (FIE) позорно допустила уже совсем не нейтральных представительниц РФ, а лидеров сборной России, саблисток Яну Егорян и Софию Великую, которые носят армейские погоны и открыто поддерживают вторжение в Украину. Всего же на соревнованиях в Грузии участвуют 37 "нейтралов".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Юлия Бакастова победила одну из самых титулованных спортсменок России – двукратную олимпийскую чемпионку и майора российской армии Софию Великую. Исход поединка решился последним точным уколом – Бакастова вырвала победу со счётом 15:14 и вышла в топ-64 личного турнира.

Днем ранее украинская шпажистка Влада Харькова одержала победу в индивидуальном турнире шпажисток на ЧМ-2025, а затем отказалась позировать для общего фото с россиянином Кириллом Бородачёвым. Эпизод вызвал бурную истерику в Госдуме.

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