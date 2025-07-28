Украинская фехтовальщица устроила бойкот россиянке, отказавшись от совместного фото на ЧМ

Украинская саблистка Алина Комащук отказалась от совместного фото с представительницей России Яной Егорян на церемонии награждении на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Тбилиси. Наша соотечественница завоевала бронзовую медаль и после вручения наград покинула подиум.

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Комащук в полуфинальном противостоянии с итальянкой Сюзанной Чеслар уступила 12:15 и автоматически стала обладательницей бронзовой медали. Ее соперница в битве за "золото" уступила саблистке из страны-агрессорки 11:15.

На церемонии награждения Комащук получила свою награду после чего отказалась от совместного фото с призерками турнира. Наша соотечественница таким образом продемонстрировала свою однозначную позицию в отношении допуска россиянки.

Егорян получила от Международной федерации фехтования (FIE) так называемый нейтральный статус, несмотря на то, что является действующим офицером оккупационной армии, а также принимала участия в пропагандистских мероприятиях, направленных против территориальной целостности Украины.

Отметим, что в Тбилиси, где проходит чемпионат мира, устроили акцию протеста против допуска представителей РФ к турниру. Это вызвало невероятные гнев и панику у кремлевской пропаганды.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по фехтованию на рапирах победила команду России и вышла в четвертьфинала чемпионата мира-2025.

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