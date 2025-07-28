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Украинская фехтовальщица устроила бойкот россиянке, отказавшись от совместного фото на ЧМ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Украинская фехтовальщица устроила бойкот россиянке, отказавшись от совместного фото на ЧМ

Украинская саблистка Алина Комащук отказалась от совместного фото с представительницей России Яной Егорян на церемонии награждении на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Тбилиси. Наша соотечественница завоевала бронзовую медаль и после вручения наград покинула подиум.

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Комащук в полуфинальном противостоянии с итальянкой Сюзанной Чеслар уступила 12:15 и автоматически стала обладательницей бронзовой медали. Ее соперница в битве за "золото" уступила саблистке из страны-агрессорки 11:15.

Украинская фехтовальщица устроила бойкот россиянке, отказавшись от совместного фото на ЧМ
Украинская фехтовальщица устроила бойкот россиянке, отказавшись от совместного фото на ЧМ

На церемонии награждения Комащук получила свою награду после чего отказалась от совместного фото с призерками турнира. Наша соотечественница таким образом продемонстрировала свою однозначную позицию в отношении допуска россиянки.

Егорян получила от Международной федерации фехтования (FIE) так называемый нейтральный статус, несмотря на то, что является действующим офицером оккупационной армии, а также принимала участия в пропагандистских мероприятиях, направленных против территориальной целостности Украины.

Украинская фехтовальщица устроила бойкот россиянке, отказавшись от совместного фото на ЧМ
Украинская фехтовальщица устроила бойкот россиянке, отказавшись от совместного фото на ЧМ

Отметим, что в Тбилиси, где проходит чемпионат мира, устроили акцию протеста против допуска представителей РФ к турниру. Это вызвало невероятные гнев и панику у кремлевской пропаганды.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по фехтованию на рапирах победила команду России и вышла в четвертьфинала чемпионата мира-2025.

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