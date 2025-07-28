Болельщиков с флагами Украины и Грузии заставили покинуть арену чемпионата мира по фехтованию, который в эти дни проходит в Тбилиси. Полиция и охрана объекта применили силу против поклонников этого вида спорта после того, как они начали протестовать против участия так называемых нейтральных атлетов из России.

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Об этом информирует пропагандистский телеканал "Матч ТВ". По его данным, во время боев россиянок Яны Егорян и Александры Михайловой три болельщика с грузинским и украинским флагами начали выкрикивать "лозунги, направленные в том числе против россиян".

Охранники и полицейские ради представительниц страны-агрессорки "задержали болельщиков и силой вывели их на улицу". После этого зрителей отпустили, однако они продолжили свою акцию под стенами арены.

Егорян получила от Международной федерации фехтования (FIE) так называемый нейтральный статус, несмотря на то, что является действующим офицером оккупационной армии, а также принимала участия в пропагандистских мероприятиях, направленных против территориальной целостности Украины.

Отметим, что в Тбилиси устроили акцию протеста против допуска представителей РФ к турниру. Это вызвало невероятные гнев и панику у кремлевской пропаганды.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по фехтованию на рапирах победила команду России и вышла в четвертьфинала чемпионата мира-2025.

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