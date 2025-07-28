'Украинцы всех достали': в Госдуме случилась истерика из-за акций против РФ на ЧМ по фехтованию

Так называемый депутат Государственной думы Дмитрий Свищев пришел в ярость после акций украинских фехтовальщиц против россиянок на чемпионате мира в Тбилиси. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина набросился с критикой и оскорблениями на наших соотечественниц.

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Об этом Свищев заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Неадекватный и одиозный депутат, который регулярно выслуживается перед главарем Кремля, выдал абсурдное мнение о том, что украинки не имеют права отказываться от фото и рукопожатий с представителями страны-агресорки.

"Украинцы уже достали своими акциями всю спортивную общественность. Своими уходами с пьедестала, отказами пожимать руки, выходками они просто ставят людей в неловкую ситуацию. Детский сад какой-то. И чего они хотят добиться своим неспортивным поведением?! Международная федерация фехтования допустила наших атлетов – все, точка. Идите, тренируйтесь, выступайте. Все уже устали от этих выходок", – сказал Свищев.

Накануне украинская саблистка Алина Комащук отказалась от фото с россиянкой Яной Егорян, которая является действующим офицером оккупационной армии.

Отметим, что в Тбилиси, где проходит чемпионат мира по фехтованию, устроили акцию протеста против допуска представителей РФ к турниру. Это вызвало невероятные гнев и панику у кремлевской пропаганды.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по фехтованию на рапире победила россиянок в 1/8 финала чемпионата мира-2025. "Нейтральная" Марта Мартьянова эмоционально отреагировала на это поражение словами "мир рухнул перед глазами".

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