Сборная Украины по фехтованию с камбэком обыграла россиянок и вышла в 1/4 финала ЧМ-2025

Женская сборная Украины по фехтованию на рапире обыграла "нейтральную" команду России на чемпионате мира в Тбилиси и вышла в четвертьфинал соревнований. Наши девушки в составе Дарьи Миронюк, Алины Полозюк и Ольги Сопит проявили харакетр, отыграв восемь уколов, и выиграли со счетом – 45:36.

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"Сине-желтые" неудачно провели первую половину поединка. Наши девушки проиграли первые три дуэли и лишь в четвертой сумели взять верх с преимуществом в один укол.

Однако в этот момент произошел настоящий перелом – в пятой схватке Сопит уничтожила свою соперницу 7:1, а Полозюк нанесла представительнице РФ поражение 12:7.

Это позволило украинкам выйти вперед и на финише спокойно забрать все противостояние. Теперь в четвертьфинале "сине-желтым" предстоит дуэль против первых сеянных итальянок, которые в 1/8 просто не заметили команду Румынии, разбив ее с неприличным счетом 45:4.

Матч против "скуадры адзурры" украинки проведут в понедельник, 28 июля. Старт – ориентировочно в 12:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тбилиси на чемпионате мира по фехтованию устроили протест против допуска россиянок, чем вызвали настоящую панику у кремлевской пропаганды.

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