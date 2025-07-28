Так называемая нейтральная российская рапиристка Марта Мартьянова эмоционально отреагировала на поражение сборной Украине на чемпионате мира по фехтованию. Представительница страны-агрессорки пожаловалась на то, что она и ее партнерши по команде уступили психологически.

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Об этом Мартьянова заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Россиянка, которая проиграла две из трех своих дуэлей нашим соотечественницам в 1/8 финала мундиаля в Тбилиси, добавила, что после этой неудачи у нее "мир рухнул перед глазами".

"Сегодня у нас не получилось показать хорошее фехтование. Мы понимали, что будет тяжело, легких боев тут не будет, но принять поражение очень тяжело. Вчера показали хорошее фехтование, сегодня произошло то, что произошло. Хотя тот же настрой, то же желание. До половины шло нормально, но потом нервы сделали свое дело. Кто‑то впервые на чемпионате мира, это тоже сказалось. Конечно, я недовольна собой, причем на протяжении всего турнира. Есть какие‑то хорошие моменты, но я точно не могу сказать, что чем‑то довольна. Мы еще обговорим причины, но сейчас… Знаете, как будто мир рухнул перед глазами", – сказала Мартьянова.

Отметим, что в Тбилиси, где проходит чемпионат мира, устроили акцию протеста против допуска представителей РФ к турниру. Это вызвало невероятные гнев и панику у кремлевской пропаганды.

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