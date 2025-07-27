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"Мерзкая антиросийская провокация" Украины на ЧМ-2025 по фехтованию вызвала панику у росСМИ. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,9 т.
'Мерзкая антиросийская провокация' Украины на ЧМ-2025 по фехтованию вызвала панику у росСМИ. Видео

Российские пропагандисткие медиа устроили фирменную истерику после протестов перед Олимпийским дворцом спорта в Тбилиси, где проходит чемпионат мира по фехтованию. Оно из ведущих спортивных изданий РФ опубликовало материал под заголовком "Украина подготовила мерзкую антироссийскую провокацию на чемпионате мира. Полиция уже наготове".

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"Мерзкая антиросийская провокация" Украины на ЧМ-2025 по фехтованию вызвала панику у росСМИ. Видео

В тексте авторы исходятся желчью по поводу сложившейся ситуации, недоумевая, почему их ни в чем не винных спортсменов травят и унижают в Грузии.

"Украинцы всеми силами портили миролюбивую атмосферу соревнований", – пишет упоротый автор материала некто Кирилл Гальцов.

"Мерзкая антиросийская провокация" Украины на ЧМ-2025 по фехтованию вызвала панику у росСМИ. Видео

По факту "мерзкая провокация" оказалась мирным митингом, которые организовали местные жители. Они вышли перед Олимпийским дворцом спорта с плакатами, где написали правду про Россию.

Среди надписей на транспарантах были: "Они фехтуют в Тбилиси — и убивают в Украине", "Спорт вне политики? Скажите это тем, кто погиб на войне", "Белый флаг у России должен быть на поле боя, а не на фехтовальной дорожке".

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии сборную России по фехтованию разбудили взрывами в 4 утра перед матчем чемпионата мира.

На следующий день плакат против россиян был развернут перед ареной, на которой проходят соревнования.

"Мерзкая антиросийская провокация" Украины на ЧМ-2025 по фехтованию вызвала панику у росСМИ. Видео

Чемпионат мира по фехтованию проходит в столице Грузии с 22 по 30 июля. Международная федерация (FIE) позорно допустила уже совсем не нейтральных представительниц РФ, а лидеров сборной России, саблисток Яну Егорян и Софию Великую, которые носят армейские погоны и открыто поддерживают вторжение в Украину. Всего же на соревнованиях в Грузии участвуют 37 "нейтралов".

"Мерзкая антиросийская провокация" Украины на ЧМ-2025 по фехтованию вызвала панику у росСМИ. Видео

Накануне Юлия Бакастова победила одну из самых титулованных спортсменок России – двукратную олимпийскую чемпионку и майора российской армии Софию Великую. Исход поединка решился последним точным уколом – Бакастова вырвала победу со счётом 15:14 и вышла в топ-64 личного турнира.

"Мерзкая антиросийская провокация" Украины на ЧМ-2025 по фехтованию вызвала панику у росСМИ. Видео

Днем ранее украинская шпажистка Влада Харькова одержала победу в индивидуальном турнире шпажисток на ЧМ-2025, а затем отказалась позировать для общего фото с россиянином Кириллом Бородачёвым. Эпизод вызвал бурную истерику в Госдуме.

"Мерзкая антиросийская провокация" Украины на ЧМ-2025 по фехтованию вызвала панику у росСМИ. Видео

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