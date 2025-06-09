'Мужчина. А Усик начал переобуваться': Ломаченко, отказавшийся благодарить Украину, восхитил российского боксера

Российский боксер Руслан Проводников выразил восхищение Василием Ломаченко, который накануне объявил о завершении карьеры, сделав это на русском языке. При этом этот представитель страны-агрессорки наехал на Александра Усика, который жестко выступает против РФ.

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Об этом Проводников заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. 41-летний россиянин похвалил Ломаченко за то, что тот замалчивает захватническую войну РФ против нашей страны, пропагандирует кремлевские нарративы и открыто поддерживает УПЦ МП, которую называют филиалом ФСБ.

"Я запомнил Ломаченко порядочным человеком. Что такое для человека принцип и ценности? Если он придерживается своих принципов, несмотря ни на что. Это называется порядочность. Я знаю, как Василия гнали. Хочу, чтобы он всегда оставался таким. Я раньше уважал Александра Усика, а потом он начал переобуваться. А Ломаченко – мужчина", – сказал Проводников.

Отметим, что в своем обращении к болельщикам Ломаченко отказался благодарить Украину и своих соотечественник. Этим он вызвал шквал критики от болельщиков из родной страны, которые обвинили теперь уже экс-боксера в том, что тот распространяет кремлевскую пропаганду, замалчивая агрессию России.

КАК ПРОШЛА КАРЬЕРА ЛОМАЧЕНКО

Ломаченко провел 21 бой на профессиональном ринге. Украинец брал чемпионские пояса в полулегком, втором полулегком и легком весовых дивизионах. Он завоевал свой первый титул уже в третьем для себя поединке.

Последний бой Василий провел в мае минувшего года, когда победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа (22-3, 10 КО) и завоевал пояс Международной федерации бокса (IBF) в легком весе.

Отметился невероятными результатами в аматорском боксе. Считается, что он проиграл всего один из своих 396 боев в любителях. Ломаченко выиграл две Олимпиады – в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Также он был чемпионом мира и Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд пришел в восторг от Василия Ломаченко.

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