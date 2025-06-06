"Ретранслятор путинской пропаганды": как украинцы отреагировали на заявление Ломаченко о завершении карьеры
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко разозлил украинцев своим обращением, в котором он заявил о завершении карьеры. 37-летний боксер ни слова не сказал о родной стране и войне, а также записал видео на русском и английском языках.
На странице Спорт Обоз в социальной сети Facebook болельщики не выбирали слов в адрес Ломаченко. Читатели сделали особенный акцент на том, что в заявлении Василия нет вообще никаких ассоциаций с Украиной, а также напомнили о его любви к церкви Московского патриархата.
ЧТО ПИШУТ ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛОМАЧЕНКО
- А слов для многомиллионной украинской армии фанатов теплых не хватило?
- Ты большое наше разочарование, которое не сделало ничего для защиты мира в Украине, ты никогда даже не был амбассадором и лицом Героической нации.
- Слово "Украина" забыл. Где жил и тренировался, гнида.
- Всех вспомнил, лишь свою родину забыл. Но у тебя ее нет, поэтому и не вспомнил...
- Ты забыл "поблагодарить" рашистскую секту и конкретно спецагента КГБ Гундяева.
- Ты наглядный пример, как можно стать жертвой промывания мозгов церковью и попами УПЦ МП "ФСБ"
- В нем нет ничего украинского, от слова совсем.
- Надо уметь, чтобы так обесславить себя.
- Черт галимый. Прямо сегодня ночью бомбили его Аккерман... Просто ублюдок.
- Он не просто "верующий спортсмен", он молчаливый, но мощный ретранслятор путинской религиозной пропаганды.
В то же время были и те, кто выразил свое восхищение боксером, который добился невероятных результатов как в аматорской карьере, так и в любительской.
- Василий – красавец! Пузыри пускают, те кого жаба душит ! Мы гордимся твоими достижениями.
- Василий, ты лучший! Всем настоящим фанатам бокса известно, что у тебя нет ни одного поражения в профессиональном боксе.
- Вася навсегда в памяти, большой мастер.
- Ты доказал, что бокс – это всего лишь матрица, которую ты сломал.
- Человек сделал в жизни и для прославления Украины больше, чем подавляющее большинство.
КАК ПРОШЛА КАРЬЕРА ЛОМАЧЕНКО
- Ломаченко провел 21 бой на профессиональном ринге. Украинец брал чемпионские пояса в полулегком, втором полулегком и легком весовых дивизионах. Он завоевал свой первый титул уже в третьем для себя поединке.
- Последний бой Василий провел в мае минувшего года, когда победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа (22-3, 10 КО) и завоевал пояс Международной федерации бокса (IBF) в легком весе.
- Отметился невероятными результатами в аматорском боксе. Считается, что он проиграл всего один из своих 396 боев в любителях. Ломаченко выиграл две Олимпиады – в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Также он был чемпионом мира и Европы.
Как сообщал OBOZ.UA, авторитетнейшее издание в мире бокса Ring Magazine исключило Василия Ломаченко из своих рейтингов.
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