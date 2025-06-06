'Ретранслятор путинской пропаганды': как украинцы отреагировали на заявление Ломаченко о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко разозлил украинцев своим обращением, в котором он заявил о завершении карьеры. 37-летний боксер ни слова не сказал о родной стране и войне, а также записал видео на русском и английском языках.

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На странице Спорт Обоз в социальной сети Facebook болельщики не выбирали слов в адрес Ломаченко. Читатели сделали особенный акцент на том, что в заявлении Василия нет вообще никаких ассоциаций с Украиной, а также напомнили о его любви к церкви Московского патриархата.

ЧТО ПИШУТ ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛОМАЧЕНКО

А слов для многомиллионной украинской армии фанатов теплых не хватило?

Ты большое наше разочарование, которое не сделало ничего для защиты мира в Украине, ты никогда даже не был амбассадором и лицом Героической нации.

Слово "Украина" забыл. Где жил и тренировался, гнида.

Всех вспомнил, лишь свою родину забыл. Но у тебя ее нет, поэтому и не вспомнил...

Ты забыл "поблагодарить" рашистскую секту и конкретно спецагента КГБ Гундяева.

Ты наглядный пример, как можно стать жертвой промывания мозгов церковью и попами УПЦ МП "ФСБ"

В нем нет ничего украинского, от слова совсем.

Надо уметь, чтобы так обесславить себя.

Черт галимый. Прямо сегодня ночью бомбили его Аккерман... Просто ублюдок.

Он не просто "верующий спортсмен", он молчаливый, но мощный ретранслятор путинской религиозной пропаганды.

В то же время были и те, кто выразил свое восхищение боксером, который добился невероятных результатов как в аматорской карьере, так и в любительской.

Василий – красавец! Пузыри пускают, те кого жаба душит ! Мы гордимся твоими достижениями.

Василий, ты лучший! Всем настоящим фанатам бокса известно, что у тебя нет ни одного поражения в профессиональном боксе.

Вася навсегда в памяти, большой мастер.

Ты доказал, что бокс – это всего лишь матрица, которую ты сломал.

Человек сделал в жизни и для прославления Украины больше, чем подавляющее большинство.

КАК ПРОШЛА КАРЬЕРА ЛОМАЧЕНКО

Ломаченко провел 21 бой на профессиональном ринге. Украинец брал чемпионские пояса в полулегком, втором полулегком и легком весовых дивизионах. Он завоевал свой первый титул уже в третьем для себя поединке.

Последний бой Василий провел в мае минувшего года, когда победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа (22-3, 10 КО) и завоевал пояс Международной федерации бокса (IBF) в легком весе.

Отметился невероятными результатами в аматорском боксе. Считается, что он проиграл всего один из своих 396 боев в любителях. Ломаченко выиграл две Олимпиады – в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Также он был чемпионом мира и Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, авторитетнейшее издание в мире бокса Ring Magazine исключило Василия Ломаченко из своих рейтингов.

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