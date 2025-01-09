В Британии указали, в чем Ломаченко превосходит Усика и Бетербиева

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) превосходит всех современных боксеров результатами своих выступлений на аматорском ринге. Впечатляющий рекорд нашего соотечественника перекрывает достижения и Александра Усика (23-0, 14 КО), и российского абсолютного чемпиона полутяжелого веса Артура Бетербиева (21-0, 20 КО), и другого россиянина Дмитрия Бивола (23-1, 12 КО).

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На это на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, указал британский боксерский тренер и аналитик Тейлор О'Хиггинс. Он подчеркнул, что в любительском боксе Ломаченко проиграл всего один раз, а также стал двукратным олимпийским чемпионом.

"У Ломаченко без вопросов и сомнений лучший рекорд среди всех. Рекорд Бетербиева тоже хорошо, но я уже объяснял, что его статистика побед и поражений 295-5 далеко не самая точная", – написал О'Хиггинс.

Ломаченко провел на аматорском ринге 397 боев, не выиграв только один. Усик потерпел 15 поражений при 335 победах.

Недавно появилась новость о том, что Василий решил завершить карьеру, однако потом она оказалась фейком. Кроме того, украинскому боксеру бросили вызов из России.

Отметим, что 36-летний Ломаченко планировал вернуться в бокс в 2025 году, чтобы защитить свой титул Международной федерации бокса (IBF), который он завоевал его мае-2024, победив техническим нокаутом в 11-м раунде Джорджа Камбососа в Австралии.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что Василий Ломаченко выставил на продажу свой дом в США и не планирует покидать Украину.

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