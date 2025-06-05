Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) принял решение о том, чтобы завершить профессиональную карьеру. 37-летний боксер из Белгорода-Днестровского отказался от дальнейших выступлений.

Видео дня

Об этом сам Ломаченко заявил на своей странице в социальной сети Instagram. Боксер записал соответствующее видеообращение на русском и английском языках.

"В жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал. В первою очередь хотел бы поблагодарить бога нашего Иисуса Христа за все, что он для меня сделал, и вел маленького тщеславного парня своей дорогой, которая показала, что признание, история и легендарность – это не самоцель бытия. Благодарен за все победы, поражения на ринге и в жизни. Рад тому, что к концу карьеры пришло понимание того, куда должен двигаться человек", – сказал Ломаченко.

Также бывший чемпион мира выразил особою благодарность своему отцу Анатолию Николаевичу за все достижения, а также США. При этом Ломаченко ни слова не сказал об Украине или свои соотечественниках.

"Благодарен своим родителям, отцу. Папа – ты для меня номер один среди людей в мире. Благодарен компании Top Rank. Благодарен Соединенным Штатам Америки за возможность реализовать себя. И, конечно, было бы несправедливо не упомянуть вас, поклонники бокса по всему миру. Вы всегда горячо поддерживали и переживали эти незабываемые поединки на протяжения десятилетия. Мир всем", – добавил украинец.

КАК ПРОШЛА КАРЬЕРА ЛОМАЧЕНКО

Таким образом, Ломаченко решил остановиться на отметке в 21 бой на профессиональном ринге. Украинец брал чемпионские пояса в полулегком, втором полулегком и легком весовых дивизионах. Он завоевал свой первый титул уже в третьем для себя поединке.

Последний бой украинец провел в мае минувшего года, когда победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа (22-3, 10 КО) и завоевал пояс Международной федерации бокса (IBF) в легком весе.

Также Василий отметился невероятными результатами в аматорском боксе. Считается, что он проиграл всего один из своих 396 боев в любителях. Ломаченко выиграл две Олимпиады – в Пекине-2008 и Лондоне-2012. Также он был чемпионом мира и Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, авторитетнейшее издание в мире бокса Ring Magazine исключило Василия Ломаченко из своих рейтингов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!