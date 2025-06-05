Ломаченко отказался благодарить Украину в своей прощальной речи, упомянув другую страну. Видео

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) официально объявил о завершении профессиональной карьеры, но в своём обращении ни разу не поблагодарил Украину — страну, которую он представлял на протяжении всей спортивной жизни. Чемпион IBF и IBO в лёгком весе сосредоточился на религиозных размышлениях и личных благодарностях, полностью проигнорировав государство и болельщиков на родине.

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"В жизни любого спортсмена наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал", – заявил 37-летний боксёр. С самого начала своей речи он поблагодарил Иисуса Христа, подчеркнув, что слава и признание – не самое важное: "Он вёл маленького тщеславного мальчика своим путём".

Главными героями обращения стали отец Анатолий Ломаченко, психолог Андрей Борисович и менеджер Эгис Климас. Ломаченко подчеркнул, что именно эти люди сыграли ключевую роль в его жизни. Отец, по его словам, был не только тренером, но и жизненным примером: "Для меня среди людей ты номер один". Психолог был назван "космическим профессионалом", без которого "эту картину мы бы не собрали". А Климас — "лучший менеджер мира", ставший частью семьи.

В то же время слова благодарности не прозвучали ни в адрес Украины, ни в адрес украинских спортивных структур, ни даже к украинским фанатам. Вместо этого Ломаченко поблагодарил компанию Top Rank, её руководителя Боба Арума и Соединённые Штаты Америки – "за возможность реализовать себя".

Отдельно он обратился к болельщикам по всему миру, но снова – без упоминания своей страны: "Вы всегда страстно поддерживали меня и переживали незабываемые поединки. Желаю вам и дальше любить бокс с уважением. Мир всем".

Последний бой Ломаченко провёл в мае 2024 года против Джорджа Камбососа, победив и завоевав два чемпионских титула.

15 мая Василий был исключен из списка лучших в легком весе, где еще месяц назад находился на второй строчке.

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