Ломаченко нокаутом победил в чемпионском бою. Видео

Украинский боксер Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) победил австралийца Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF). Поединок завершился нокаутом в 11-м раунде от 36-летнего уроженца Белгород-Днестровского.

OBOZ.UA вел онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Камбосос.

Первый раунд начался в своеобразной разведке, где украинец занял центр ринга. Оба боксера не форсировали события, большую часть просто "танцуя" друг напротив друга, и лишь изредка выбрасывая двойки.

Во втором раунде динамика боя не изменилась. Он по прежнему больше напоминал шахматную партию. Активнее выглядел Василоий, которому ближе к концу отрезка удалось прилиложится комбинацией в голову Камбососу.

Постепенно преимущество нашего соотечественника становилось все более явным. Такая пассивность австралийского бойца вызвало недовольство болельщиков, которые несколько раз начинали гудеть. На последних секундах боксеры ввязались в рубку, которую с трудом остановил судья.

Ломаченко больше выбрасывал удары и работал первым номером, демонстрируя свои фирменные движения на ногах, когда после удара, отскакивал в сторону. На последней минут 4 раунда Камбососу прилетело несколько "плюх" в голову, которые заметно его потрясли.

В углу австралийского боксера понимали, что они проигрывают и требовали от своего подопечного больше давления, больше ударов и перестать постоянно быть в роли защищающейся стороны.

Василий все мощнее и мощнее атаковал, загоняя оппонента под канаты. За 10 секунд до окончания 5-го раунда Джордж, пропустив хук пошатнулся, едва не коснувшись рукой ринга, но рефери показал, что нокдауна не было.

На экваторе боя Ломаченко позволял себе уже даже опускать руки, выжидая момента для удара.

В 7-м раунде Камбосос попытался перехватить инициативу, но все закончилось падением на ринг, и снова без нокдауна. Джордж старался выполнять установку тренера и бить по корпусу Василию, но особого урона это не причиняло. В тоже время представитель Австралии продолжал пропускать удары в голову, прижимаясь к канатам.

Ближе к концу поединка у Камбососа открылось рассечение над правым глазом. Джордж все больше и больше ловил своими ударами воздух, в то время как нападение украинского бойца приносило заметный урон. Лома великолепно действовал на ногах, показывая свой фирменный стиль: ударил - отступил, ударил - отступил.

Концовка боя перелома не принесла. Ломаченко бил точнее и в середине 11-го раунда попал точно по печени австралийцу. Тот взял колено, рефери отсчитал нокдаун, но дальше поединок долго не продлился. Спустя несколько секунд Василий отправил соперника в нокаут.

Напомним, что в своем крайнем бою Ломаченко 21 мая проиграл обладателю титулов WBC, IBF, WBA Super, WBO Девину Хэйни (30-0, 15 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом. Бой в легком весе в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113.

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