В Дарницком районе Киева активизировались природные "инженеры экосистем" 0 бобры. Они начали строить запруды, подгрызая и поваливая деревья.

Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой государственной администрации в городе Киеве. Они распространены на всей территории нашей страны.

Защита от бобров

"Весна 1 и снова активизировались "инженеры экосистем" 2 бобры. На озерах Позняки и Лебединое они начали сезонные работы 3 строят запруды, подгрызая и поваливая деревья. Это создает определенные проблемы, однако бобры являются частью природного баланса водоемов. Их деятельность 4 естественный процесс и свидетельство здоровой экосистемы", 5 говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, коммунальщики Дарницкого района начали ограждать стволы металлической сеткой. Такая защита предотвращает повреждение коры и не вредит животным.

В то же время часть деревьев оставлена без ограждения 6 для нужд бобрового семейства. В РГА отметили, что это позволяет сохранять зеленые зоны и поддерживать гармоничное сосуществование человека и дикой природы.

