The New York Times узнал новое решение МОК по России

Международный олимпийский комитет (МОК) может поменять свое отношение к России и полностью снять с нее изоляцию от мирового спорта, утверждается в материале The New York Times. По информации журналистов, в Милане на этой неделе олимпийские чиновники дали понять, что готовы смягчить многолетние ограничения в отношении РФ, введенные из-за государственной допинговой программы и полномасштабного вторжения в Украину.

OBOZ.UA приводит дословный перевод статьи.

"После десятилетия изоляции в международном спорте Россия, некогда одна из ведущих спортивных держав, может якобы начать возвращение "из холода".

Россия находилась под санкциями и отстранениями от Олимпийских игр сначала из-за поддерживаемой государством допинговой системы, а затем из-за войны против Украины. Однако на двухдневном заседании Международного олимпийского комитета в Милане, прошедшем накануне старта зимних Игр, члены МОК дали понять, что готовы снова допустить Россию к основным соревнованиям.

Президент МОК Кирсти Ковентри прямо не упоминала Россию в своем выступлении перед делегатами, но подчеркнула: "Мы спортивная организация. Мы понимаем политику и знаем, что не существуем в вакууме, но наша игра — это спорт. А это значит: спорт должен оставаться нейтральной территорией", - сказала Ковентри, представительница Зимбабве, для которой эти Игры стали первыми в статусе главы МОК.

Эти слова усилили ощущение, что позиции России в мировом спорте постепенно укрепляются, несмотря на то, что война против Украины приближается к четвертому году, а признаков того, что Москва полностью решила проблему допинга, по-прежнему немного.

На этой неделе президент ФИФА Джанни Инфантино заявил телеканалу Sky News, что запрет на участие сборных России и ее союзника Беларуси, введенный после начала полномасштабной войны в Украине, следует отменить, поскольку он "ничего не дал". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в России "приветствуют" слова Инфантино.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал идею возвращения российских или белорусских спортсменов на Олимпиады и другие международные соревнования "неприемлемой", подчеркнув, что снимать запреты нельзя, пока продолжается война.

В последние месяцы международные федерации дзюдо и тхэквондо, оба вида входят в олимпийскую программу, отменили запреты в отношении России и снова разрешили ее спортсменам выступать под собственным флагом. В декабре МОК рекомендовал допустить к международным соревнованиям российских и белорусских юниоров, что открыло им путь к участию в Юношеских Олимпийских играх этим летом в Дакаре.

"В спортивной среде устойчиво ощущение, что полное возвращение к международным соревнованиям уже совсем близко", говорит Владимир Иванов, автор материалов об Олимпиадах на Sports.ru.

При этом возможное возвращение России будет непростым процессом.

МОК предстоит снять приостановку членства Олимпийского комитета России, введенную в 2023 году после решения Москвы включить в его состав спортивные организации с оккупированных территорий Украины. Кроме того, международные федерации по отдельным видам спорта должны будут проголосовать за допуск российских атлетов к своим турнирам.

После этого спортсмены смогут выступать в собственной форме на летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. В то же время отдельные федерации могут сохранить собственные ограничения.

На заседании МОК в Милане глава Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш призвал к более четким правилам, чтобы Россия не выглядела объектом избирательного подхода на фоне других конфликтов в мире. В качестве примеров он упомянул недавние действия США против президента Венесуэлы и войну Израиля в Газе.

"Мы не можем быть политической организацией", - сказал Элиаш.

Международный паралимпийский комитет осенью прошлого года снял запрет с России. Однако на Паралимпийских играх этой зимы в Милане российские спортсмены не смогут представлять страну из-за ограничений, которые сохраняют отдельные федерации.

"Бойкоты никогда ничего не решали, а наказывают в итоге только спортсменов", заявил глава Паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Пока что россияне могут выступать на зимних Играх только в статусе "индивидуальных нейтральных атлетов". Флаг России не используется, гимн не звучит, в медальном зачете страны нет. На Игры в Италии квалифицировались 13 россиян, это минимальный показатель с 1908 года.

Россия не отправляла полноценную сборную на Олимпиаду с 2014 года, когда принимала зимние Игры в Сочи. Тогда команда выиграла больше всех медалей, но спустя несколько месяцев разразился скандал: немецкий телеканал ARD рассказал о системной допинговой программе, действовавшей в стране годами.

Затем последовали новые разоблачения. Кульминацией стал отчет 2016 года, подготовленный по заказу ВАДА, в котором говорилось, что с 2011 по 2015 год Россия использовала "продиктованную государством" систему, позволившую более чем тысяче спортсменов применять запрещенные препараты.

Мировое спортивное сообщество было потрясено масштабом и дерзостью этой схемы, связанной с Кремлем. Последовали санкции. Сборную России по легкой атлетике не допустили к Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. В 2017 году Олимпийский комитет России был отстранен от участия в зимних Играх 2018 года в Пхенчхане.

Эти ограничения должны были закончиться после Олимпиады 2022 года в Пекине, где команда выступала под названием и флагом ОКР (Олимпийского комитета России) и завоевала пять золотых медалей. Однако всего через несколько дней после окончания Игр Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и МОК рекомендовал отстранить спортсменов из России и Беларуси, предоставившей территорию для вторжения.

Перед летними Играми 2024 года в Париже российские и белорусские спортсмены, выполнившие спортивные нормативы, проходили дополнительную проверку. Она должна была подтвердить, что они не поддерживали вторжение в Украину, не имели связей с армией и соблюдали антидопинговые правила.

В итоге к Играм в Париже допустили всего 15 российских спортсменов, что некоторые официальные лица в России называли унижением. Тогдашний глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральных теннисистов "командой иностранных агентов". Бывшая руководительница федерации художественной гимнастики Ирина Винер говорила о "команде бомжей без флага, гимна и болельщиков".

Та же система проверки применялась и перед нынешними Играми в Италии. Квалификацию прошли 13 россиян. В относительных цифрах это больше, чем в Париже, поскольку зимняя Олимпиада меньше по масштабам. Отношение России к Олимпийским играм при этом меняется. Игры в Париже в стране не показывали, а соревнования в Италии транслируются, пусть и через стриминговый сервис. В отличие от ситуации перед Парижем, Министерство спорта России поддерживало попытки спортсменов отобраться на эти Игры.

"Разница по сравнению с Парижем-2024 колоссальная", - говорит Иванов.

Спортивный комментатор государственного телевидения Дмитрий Губерниев заявил, что "лед тронулся" и российские болельщики будут следить за выступлениями своих спортсменов. "Во всем мире знают, что это представители великой спортивной державы, Российской Федерации", сказал он в телефонном интервью.

Некоторые российские атлеты, допущенные к соревнованиям в Италии, говорят, что сосредоточены прежде всего на личных результатах.

"Я не чувствую дополнительного давления", - сказал 22-летний лыжник Савелий Коростелев. "Большая у нас команда или ограниченная, как сейчас, моя задача остается той же: показать максимум".

Никита Филиппов, отобравшийся в новом виде программы, ски-альпинизме, отметил "позитивную тенденцию" вокруг российского спорта на международной арене.

"Допускают больше людей, все больше федераций возвращаются к участию. Надеюсь, в будущем, возможно уже в следующем году, все станет намного светлее и позитивнее. И понятия "нейтральные атлеты" больше не будет", - отметил россиянин.

