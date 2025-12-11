'Не должны страдать и иметь ограничения'. МОК принял новое решение по России и Беларуси

Международный олимпийский комитет (МОК) на саммите в Лозанне поддержал снятие ограничений для молодых спортсменов из России и Беларуси. В организации заявили, что юные атлеты не должны страдать от решений своих правительств и обязаны иметь доступ к международным турнирам.

Видео дня

В Лозанне прошел 14-й Олимпийский саммит под председательством Кирсти Ковентри. Участники обсудили политическую нейтральность спорта и подтвердили: молодежные сборные с российскими и белорусскими паспортами могут возвращаться на международные соревнования. По итогам встречи прозвучало, что спортсмены, особенно юные, "не должны иметь ограничений" в доступе к спортивным аренам.

Речь идет только о юниорских турнирах. Каждая международная федерация сама определит, какие соревнования подпадают под категорию youth и как применять новую рекомендацию. При этом стандартные протоколы по флагам, гимнам и форме будут действовать без изменений, если национальная федерация находится в надлежащем статусе. Новые правила также распространяются на Юношеские Олимпийские игры в Дакаре 2026 года.

МОК отдельно подчеркнул: санкции против правительств России и Беларуси сохраняются. Представителей властей этих стран по-прежнему не будут аккредитовывать на международные мероприятия, а турниры в России проводить не рекомендуется. Для Беларуси это ограничение теперь снято, но политическое вмешательство остается поводом для отстранений.

При этом условия участия, утвержденные в 2023 году, продолжают действовать для взрослых соревнований и будут пересматриваться по мере необходимости. МОК напомнил, что спортсмены должны уважать олимпийские ценности. Те, кто действует против миссии спорта как инструмента мира, могут быть удалены с турниров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!