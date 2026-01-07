МОК 'отменил' Россию на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил правила допуска символики Российской Федерации на зимних Играх в Италии, озвучив запрет для российских болельщиков возможность демонстрировать национальные флаги и другие знаки страны на трибунах. Ограничение распространяется на все сборные, выступающие в нейтральном статусе, и будет действовать на Олимпиаде-2026, которая с 6 по 22 февраля пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Как сообщили в МОК в письме шведской редакции Radiosporten, в олимпийской публике будут запрещены российский флаг и любые символы, напрямую связанные с Россией. В комитете подчеркнули, что правило касается стран, которым разрешено участие только под нейтральным флагом, и является частью уже действующих ограничений.

Поводом для дополнительного разъяснения позиции стал инцидент на этапе лыжной многодневки Tour de Ski, где участвовал российский лыжник Савелий Коростелев: в трансляции был замечен российский флаг на трибунах.

После этого вопрос о символике вновь оказался в центре внимания, а МОК подтвердил, что подобные проявления поддержки на Олимпиаде недопустимы.

Коростелев в комментарии шведским СМИ положительно отозвался о появлении болельщиков с российским флагом на соревнованиях, отметив, что ему было приятно видеть такую поддержку. В МОК, однако, дали понять, что на Играх-2026 подобные ситуации будут исключены.

