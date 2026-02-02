УкраїнськаУКР
"Должны отменить": президент ФИФА отметился российской пропагандой, заявив о страданиях футболистов из РФ

Александр Чеканов
Спорт
2 минуты
1,4 т.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметился откровенным пророссийским нарративом, признав якобы бесполезность отстранения команд из РФ. Функционер выступил за возвращение представителей стран-агрессорки хотя на уровне юношеских и молодежных соревнований.

Об этом Инфантино заявил в интервью телеканалу Sky Sports. По его словам, санкции против российских футболистов принесли "еще больше разочарования и ненависти", тогда как допуск национальных сборных и клубных команд из РФ мог бы наладить диалог.

"Безусловно, мы должны отменить этот запрет. По крайней мере, на молодежном уровне. Потому что этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти. Возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы помогла бы. ФИФА должна пересмотреть свои правила и закрепить в уставе положение о том, что мы никогда не должны запрещать ни одной стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров. Кто-то должен поддерживать открытые связи", – сказал Инфантино.

Отметим, что Европейский футбольный союз (УЕФА) в 2024 году не смог вернуть в свои турниры юношеские команды из России. Более 10 федераций выступили против такого шага и пригрозили бойкотом соревнований и матчей против представителей РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию. До этого росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам УЕФА.

