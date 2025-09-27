Допустили с флагом и гимном. МПК принял официальное новое решение по России

На Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (IPC), которая состоялась в Сеуле 27 сентября, было принято решение восстановить в полном объёме права национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси. Теперь они смогут вновь участвовать в соревнованиях с собственным флагом и гимном.

Обе страны находились под частичной дисквалификацией с 2023 года за нарушение уставных обязательств. Однако в 2025-м делегаты IPC отказались поддержать предложения о продлении санкций. Попытка полностью отстранить россиян провалилась — за такую меру высказались 55 делегатов, против были 111, ещё 11 воздержались. Аналогично не прошёл и вариант с продлением частичной блокировки (91 — "за", 77 — "против").

В отношении белорусского комитета ситуация развивалась схожим образом: 119 делегатов проголосовали против полной дисквалификации, а 103 — против частичной. Таким образом, обе страны вернули себе полный статус членов IPC.

Организация подчеркнула, что будет работать с российским и белорусским комитетами для скорейшего урегулирования практических вопросов их возвращения.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) принял решения применять к россиянам и беларусов те же условия доступа к Играм-2026, которые были задействованы при подготовке к Парижу-2024. Спортсмены из обеих стран смогут соревноваться в так называемом нейтральном статусе и только в индивидуальных турнирах.

