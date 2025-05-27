Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что сборные России по хоккею не выступят на Играх 2026 года в итальянском Милане. В организации отметили, что в отношении представителей страны-агрессорки продолжают действовать санкции на командных турнирах.

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Об этом в МОК заявили в ответ на запрос журналистов чешского портала hokej.cz. В комитете подчеркнули, что уведомили о своем решении Международную федерацию хоккея (IIHF), которая полностью поддержала продления срока отстранения российских спортсменов.

"Наша рекомендация от марта 2023 года относительно команд со спортсменами с российскими паспортами остаются в силе. Международная федерация хоккея подтвердила, что будет придерживаться этой рекомендации", – подчеркнули в МОК.

Это означает, что и мужская, и женская сборная РФ пропустят турнир в Милане. Вместо них сыграет команда Франции, которая в отборочном турнире обыграла украинцев.

Российские хоккеисты впервые не выступят на Олимпийских играх. До этого из восьми турниров они сумели победить в одном – в 2018-м году, в котором не выступали ведущие игроки топ-сборных, представители страны-агрессорки в финале лишь в дополнительное время сломили сопротивление команды Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила IIHF в несправедливом отстранении сборной России от Олимпиады-2026 и лицемерно потребовала назвать причины санкций.

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