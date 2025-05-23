Сборная России по хоккею не примет участие в Олимпийских играх 2026 года, которые в феврале будущего года пройдут в Милане. Представители страны-агрессорки не сыграют на главном старте четырехлетия из-за преступной войны, развязанной против Украины.

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Соответствующее решение принял конгресс Международной федерации хоккея (IIHF), пишет портал sportacentrs.com. На заседании приняли во внимание переписку организации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и пришли к выводу, что россиянам не место на Играх.

Это означает, что и мужская, и женская сборная РФ пропустит турнир. Вместо них сыграет команда Франции, которая в отборочном турнире обыграла украинцев.

Российские хоккеисты впервые не выступят на Олимпийских играх. До этого из восьми турниров они сумели победить в одном – в 2018-м году, в котором не выступали ведущие игроки топ-сборных, представители страны-агрессорки в финале лишь в дополнительное время сломили сопротивление команды Германии.

Хоккейный турнир на ОИ-2026 пройдет с 5 по 22 февраля и станет главным украшением Игр.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметился набором абсурдных высказываний о чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Швеции и Дании.

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