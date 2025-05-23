Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила Международную федерацию хоккея (IIHF) в несправедливом отстранении сборной России от Олимпиады-2026. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина сделала вид, что ее страна не ведет преступную войну против Украины, а значит, для санкций нет причин.

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Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Ярая Z-патриотка потребовала от IIHF объяснений, а также в припадке пожаловалась на "несправедливость мира" и "дискредитацию страны", спортсменов которой якобы предвзято лишают права соревноваться.

"Это говорит о несправедливости мира, несправедливости людей, которые возглавляют мировой спорт. Нарушение ими правил их никак не касается. Они вершат судьбы стран, людей, спортсменов. Почему никто не пишет, за что именно нас не допускают? Почему никто не задает такой вопрос? По какому решению мы отстранены? По какому решению другие страны допущены? Они дискредитируют страну. Пусть они скажут об этом. Это безобразно, но я хочу знать, почему не допускают?" – сказала Тарасова.

До этого двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметился набором абсурдных высказываний о чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Швеции и Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов заявил, что в РФ "нормальные мужики не смотрят эту хр*нь", говоря о ЧМ-2025 по хоккею.

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