"Меня шокирует, что украинцы..." Усик сказал, от чего испытывает главное потрясение

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,2 т.
'Меня шокирует, что украинцы...' Усик сказал, от чего испытывает главное потрясение

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик признался, что испытывает настоящее потрясение, когда осознает, что украинцы привыкли к войне, которую против нашей страны развязала Россия. Боксер отметил, что во многих разговорах соотечественники абсолютно спокойно реагируют на происходящее.

Об этом Усик заявил в интервью британскому таблоиду Daily Mail, журналистка которого Шарлотта Дейли побывала в Киеве во время приезда британского экс-чемпиона Энтони Джошуа. По словам украинца, он сам привык к тому, что в стране постоянно звучит воздушная тревога, раздаются взрывы, однако не может считать это нормальной жизнью.

Усик с флагом Украины.
"Меня шокирует, что украинцы..." Усик сказал, от чего испытывает главное потрясение

"Меня больше ничего не шокирует. Потому что я живу здесь и вижу ракеты, бомбы, разрушенные больницы, разрушенные дома, убийства украинцев. Меня шокирует то, что украинцы теперь говорят, что это нормально, потому что так и было в их жизнях. Моя страна сейчас в состоянии войны. Но я должен продолжать работать. Я должен продолжать помогать своему народу, дарить ему позитивные эмоции и давать возможности людям, которые работают в моей компании", – сказал Усик.

Напомним, Джошуа и Усик посетили шоу промоутерской компании украинца Rising Stars, которое состоялось 21 марта под Киевом. Во время него на профессиональном ринге дебютировал олимпийский чемпион Александр Хижняк.

"Меня шокирует, что украинцы..." Усик сказал, от чего испытывает главное потрясение
"Меня шокирует, что украинцы..." Усик сказал, от чего испытывает главное потрясение

Сам британский боксер записал видео к украинцам и пообещал вновь приехать в нашу страну на отдых.

Как сообщал OBOZ.UA, в британских медиа вызвал ажиотаж поступок Энтони Джошуа во время его визита в Украину. В свою очередь Усик откровенно рассказал журналистам из Лондона о войне в нашей стране.

