'Меня шокирует, что украинцы...' Усик сказал, от чего испытывает главное потрясение

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик признался, что испытывает настоящее потрясение, когда осознает, что украинцы привыкли к войне, которую против нашей страны развязала Россия. Боксер отметил, что во многих разговорах соотечественники абсолютно спокойно реагируют на происходящее.

Видео дня

Об этом Усик заявил в интервью британскому таблоиду Daily Mail, журналистка которого Шарлотта Дейли побывала в Киеве во время приезда британского экс-чемпиона Энтони Джошуа. По словам украинца, он сам привык к тому, что в стране постоянно звучит воздушная тревога, раздаются взрывы, однако не может считать это нормальной жизнью.

"Меня больше ничего не шокирует. Потому что я живу здесь и вижу ракеты, бомбы, разрушенные больницы, разрушенные дома, убийства украинцев. Меня шокирует то, что украинцы теперь говорят, что это нормально, потому что так и было в их жизнях. Моя страна сейчас в состоянии войны. Но я должен продолжать работать. Я должен продолжать помогать своему народу, дарить ему позитивные эмоции и давать возможности людям, которые работают в моей компании", – сказал Усик.

Напомним, Джошуа и Усик посетили шоу промоутерской компании украинца Rising Stars, которое состоялось 21 марта под Киевом. Во время него на профессиональном ринге дебютировал олимпийский чемпион Александр Хижняк.

Сам британский боксер записал видео к украинцам и пообещал вновь приехать в нашу страну на отдых.

Как сообщал OBOZ.UA, в британских медиа вызвал ажиотаж поступок Энтони Джошуа во время его визита в Украину. В свою очередь Усик откровенно рассказал журналистам из Лондона о войне в нашей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!