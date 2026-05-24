Украина требует срочно созвать Совбез ООН и ОБСЕ после атаки России: Сибига раскрыл детали

В ночь с 23 на 24 мая страна-террорист снова устроила очередную массированную атаку на Киев. Она продолжалась более четырех часов подряд. В столице есть погибшие и много раненых. В связи с этим Украина настаивает на срочном заседании Совета Безопасности ООН и ОБСЕ.

Видео дня

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига. По словам дипломата, он поручил всем представительствам при международных организациях в полной мере использовать инструментарий многостороннего сотрудничества "в ответ на вчерашний варварский ракетный удар России по Киеву".

Он подчеркнул, что ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать адекватный и решительный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие военных успехов на поле боя террором против мирного населения.

"Мы немедленно требуем проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН и совместного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ", – заявил министр.

Сибига отметил, что"Путин пытается запугать Украину, нападая на мирных жителей и разрушая жилые дома, музеи, школы и объекты критической инфраструктуры". Также российский диктатор"пытается запугать мир, запуская баллистические ракеты средней дальности по мирным городам".

"Это все требует решительных и скоординированных действий международного сообщества. Мы призываем наших партнеров к решительным многосторонним действиям, направленным на сдерживание России и принуждение ее к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", – резюмировал дипломат.

Что предшествовало

Массированная атака на столицу началась в ночь на 24 мая. В Киеве прозвучала серия мощных взрывов. По предварительным данным, в течение двух минут первой волны атаки враг выпустил по городу не менее восьми ракет типа "Искандер". Все детали террористического российского обстрела можно узнать здесь.

В частности, российская ракета прямым попаданием уничтожила одно из подразделений ГСЧС в Киеве. Удар уничтожил 10 пожарных автомобилей. Кроме того, в момент атаки на локации находилась очередная смена – около 30 чрезвычайников.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за российской атаки на Киев в ночь на 24 мая, уничтожен Национальный музей "Чернобыль". В музее хранились уникальные документы, вещи и обновленная экспозиция, которую открыли в конце апреля этого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!