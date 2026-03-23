'Благодарность и уважение стране': Джошуа показал, чем закончился его визит в Украину. Видео

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поблагодарил украинцев за гостеприимство во время его визита в нашу страну на прошедших выходных. Британец отметил, что столкнулся с невероятно теплым отношением к себе, а также анонсировал следующий приезд.

Соответствующее видео было опубликовано на странице издания "Правда ТУТ Львов" в социальной сети Instagram. Джошуа показал футболку с надписью "Украина", которую ему вручили, а также добавил, что ему нужно приобрести еще один чемодан для всех подарков от наших соотечественников.

"Украина – это было невероятно! Я здесь впервые, но обязательно приеду еще раз. В этот раз я приехал из-за бокса, а в следующий раз приеду просто отдохнуть. И украинские люди... Мне нужно купить еще один чемодан, потому что они подарили мне так много подарков. Они очень гостеприимные, очень приветливые, очень теплые. Мне нужен еще один чемодан, чтобы упаковать все мои подарки. Спасибо всем, кто показал мне любовь, купил мне подарки. Вот один из них, который я буду носить на тренировках, чтобы выразить благодарность и уважение стране. Большое спасибо!" – сказал Джошуа.

Отметим, что скелетонист Владислав Гераскевич призвал Александра Усика, по приглашению которого британец посетил нашу страну, объяснить Энтони некорректность фото с бойками из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в британских медиа вызвал ажиотаж поступок Энтони Джошуа во время его визита в Украину.

