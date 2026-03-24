'Это нормально, потому что украинцы – плохие'. Усик рассказал британцам про войну с Россией и сделал признание, что его шокировало больше всего

Непобедимый украинский супертяж Александр Усик дал интервью британскому изданию Daily Mail, в котором рассказал о пережитом во время войны в Украине. В общении с Шарлоттой Дейли боксер отметил, что больше всего его поразила реакция людей, оправдывающих удары по гражданским объектам и гибель мирных жителей.

Усик заявил, что регулярно видит последствия обстрелов: разрушенные дома, больницы и погибших украинцев. При этом, по его словам, наибольшее потрясение вызвали слова тех, кто считает происходящее нормальным: "Мой шок — это люди, которые говорят: "Да, это нормально, потому что украинцы — плохие".

Александр добавил, что не понимает причины агрессии, но связывает ее с отсутствием духовных ценностей: "Я не понимаю, почему люди злые. Сейчас понимаю почему. Потому что люди живут без Бога. Те, кто живет без Бога — это злые люди. Это мое мнение".

Он также рассказал, что в начале полномасштабной войны планировал оставить бокс и отправиться защищать страну, однако изменил решение после общения с украинскими военными в госпитале.

По словам Усика, один из раненых убедил его продолжить карьеру ради поддержки общества и армии: "Пожалуйста, продолжай тренироваться, подпиши контракт на реванш. Для меня, для моих друзей и для всех украинских солдат это очень важно, потому что ты говоришь с людьми через телевидение. Ты должен говорить: мы никогда не сдадимся, мы будем бороться, потому что это наша страна".

Усик отметил, что вернулся к тренировкам, осознавая их значение для страны и людей. Он также подтвердил, что в Киеве спортсмены тренируются в подземных залах, которые одновременно служат укрытиями: "Это мой первый такой зал. Сейчас это бомбоубежище, но мы там тренируемся. Это не только бокс, там и борьба, и другие виды спорта".

