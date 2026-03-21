'...в изуродованный войной Киев'. Украинский поступок Джошуа вызвал ажиотаж в британских медиа

Британский боксер Энтони Джошуа прибыл в Киев и опубликовал кадры поездки. Визит бывшего чемпиона мира в нашу столицу вызвал широкий резонанс в Англии и активно освещается в местными медиа. В издании The Sun на одной из главных полос вышел материал под заголовком: "Энтони Джошуа приехал в изуродованный войной Киев вместе с Усиком, в то время как Путин продолжает обстреливать ракетами Украину".

Видео дня

Джошуа посетил Украину по приглашению чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. Боксеры прибыли в Киев, где украинец провел для гостя экскурсию по городу.

В опубликованном видео Джошуа при встрече в аэропорту сказал: "Украина! Впервые в моей жизни". Усик ответил: "Это хорошо. Я покажу тебе Киев", после чего британец добавил: "Пойдем, посмотрим Киев".

Позже Усик сообщил о планах прогулки по столице, написав, что они "уже планируют небольшой тур по городу" и он "с нетерпением ждет возможности показать любимые места". Также он опубликовал совместное фото с подписью: "Добро пожаловать в Украину".

Спортсмены провели время в городе, в том числе посетили выступление музыкантов, где вместе аплодировали исполнителям. Усик подписал видео словами: "Полностью погрузились в украинскую культуру".

Украинский боксер вернулся на родину в том числе для участия в вечере бокса, организованном его промоутерской компанией. Он отметил, что не может пропустить это событие, несмотря на подготовку к следующему бою.

Главным поединком вечера станет бой украинца Даниэля Лапина против Кристапса Булмейстарса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее прославленный украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на визит Джошуа в украинскую столицу. Спортсмен указал на публикации британца с представителями окружения Рамзана Кадырова и призвал объяснить боксеру их недопустимость.