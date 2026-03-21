Первый бой Хижняка в профессионалах завершился нокаутом в первом же раунде. Видео

Олимпийский чемпион Парижа-2024 Александр Хижняк (1-0, 1 КО) выиграл свой первый поединок на профессиональном ринге. 30-летний полтавчанин на вечере бокса Rising Stars в Киеве под эгидой Usyk-17 Promotions легко разобрался с колумбийцем Вильмером Бароном (8-14-1, 6 КО).

Поединок был рассчитан на шесть раундов, однако завершился досрочно уже в первом. С первых секунд Александр Хижняк занял центр ринга и начал активно работать джебом, отправив соперника в нокдаун, после чего Вильмер Барон сумел продолжить бой.

Украинец продолжил давление, действуя первым номером и нанося серии ударов.

В концовке раунда Хижняк оформил второй нокдаун, после которого соперник не смог продолжить поединок, и бой был остановлен.

После боя украинец заявил, что долго ждал перехода в профессионалы и отметил значимость этого момента. Он поблагодарил Федерацию бокса Украины и команду Александра Усика за возможность выступать, подчеркнув, что ощущает новые возможности для реализации на профи-ринге.

Хижняк также отметил, что соперник имел опыт и представлял опасность, однако бой позволил ему убедиться в собственной ударной силе и адаптации к новым условиям. Боксер добавил, что продолжит работать и рассчитывает на дальнейшие поединки и победы.

