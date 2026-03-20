'Еду в Киев с...' Усик вернулся в Украину и привез сенсационного гостя. Фотофакт

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик (24-0, 15 КО) прервал свою подготовку к поединку против Рико Верхувена (1-0, 1 КО). 39-летний боксер вернулся в родную страну, чтобы посетить шоу своей промоутерской компании Usyk 17 Promotions, во время которого на профессиональном ринге дебютирует Александр Хижняк.

Видео дня

Соответствующее фото было опубликовано на странице тренера по кикбоксингу Марселя Степуляца в социальной сети Instagram. Более того, вместе с Усиком в Украину прибыл бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе и экс-соперник Александра британец Энтони Джошуа (29-4, 26 КО).

На своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, анонсировал приезд вместе с Джошуа в Киев. "Еду в Киев с Энтони Джошуа. Уже планирую небольшую экскурсию по городу. С нетерпением жду возможности показать некоторые из моих любимых мест!" – написал боксер из Симферополя.

Отметим, что Усик и Джошуа проводят тренировочный лагерь в Испании. При этом британец сейчас работает с украинским наставником Егором Голубом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!