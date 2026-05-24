Кристина Соловий рассказала о преследованиях в начале карьеры: как к этому причастен Святослав Вакарчук

Украинская певица Кристина Соловий рассказала о преследовании, с которым столкнулась в начале своей карьеры. По словам артистки, в течение двух лет ее и команду терроризировал сталкер, а помочь решить проблему ей смог Святослав Вакарчук.

Об этом Соловий рассказала в интервью "Ближе к звездам", вспомнив, что преследователь фактически срывал ее концерты и создавал проблемы организаторам выступлений. Певица отметила, что мужчина следил за каждым ее шагом и вмешивался в рабочие процессы.

"Он терроризировал не только меня, а всю команду. Он писал программы, которые бронируют билеты на все мои концерты. Потому что их (билеты. – Ред.) невозможно было приобрести. И мы их отменяли. Организаторы просто не хотели со мной связываться. Это был очень тяжелый период", – поделилась исполнительница.

Именно Святослав Вакарчук помог прекратить преследование благодаря своим связям и влиятельным знакомым, говорит артистка.

"Очень помог решить этот вопрос Святослав через своих влиятельных друзей. И я очень рада, что это закончилось, потому что сейчас я уже не со страхом об этом рассказываю", – сказала певица.

Несмотря на завершение сотрудничества с Вакарчуком в 2023 году, Кристина Соловий заявила, что до сих пор поддерживает с ним теплые отношения. Артистка также подтвердила, что еще не полностью вернула музыканту 27 тысяч долларов, которые были вложены в ее творчество в начале карьеры.

По словам певицы, долг почти погашен.

"В процессе, почти на финише. Конечно, мы стали меньше общаться, – объяснила она. – Знаю, что у него сейчас также большие творческие замыслы".

