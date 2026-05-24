Части пенсионеров будут доплачивать почти 1300 грн ежемесячно: кто может оформить надбавку

Неработающие военные пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных родственников, могут получать дополнительно около 1297 гривен ежемесячно за каждого иждивенца, но эта надбавка не назначается автоматически. Чтобы ее получить следует подать в Пенсионный фонд (ПФУ) документы, подтверждающие родственные связи, совместное проживание и содержание нетрудоспособных членов семьи.

Об этом напомнили в ПФУ. Доплата предусмотрена для неработающих военных пенсионеров – от рядового до офицерского состава, за исключением военнослужащих срочной службы.

Надбавка может начисляться к пенсии за выслугу лет и к пенсии по инвалидности. Главное условие – наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи, для которых пенсионер является фактически основным или единственным источником финансовой поддержки. К таким лицам могут относиться:

пожилые родители;

люди с инвалидностью;

нетрудоспособный супруг или супруга;

другие родственники, которые соответствуют требованиям законодательства.

Особенно актуальной эта поддержка стала после начала полномасштабной войны, когда значительно возросло количество семей, где именно военные пенсионеры взяли на себя финансовую ответственность за нескольких нетрудоспособных членов семьи.

Размер надбавки напрямую зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, а сама доплата составляет 50% этой суммы. То есть сейчас пенсионеры могут получать примерно 1297 гривен ежемесячно за каждого нетрудоспособного иждивенца.

Если на иждивении несколько человек, сумма может быть больше, однако каждый случай рассматривается отдельно в соответствии с законодательными ограничениями. Несмотря на то, что выплата гарантирована законом, Пенсионный фонд не начисляет ее автоматически.

Чтобы получить доплату, пенсионер должен самостоятельно подать заявление и подтвердить право на помощь документально. Именно поэтому многие люди теряют деньги просто из-за неосведомленности или сложности процедуры. Для оформления надбавки необходимо подать в Пенсионный фонд:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, браке, решение суда и т.д.);

документы, подтверждающие факт содержания нетрудоспособного члена семьи;

справки о совместном проживании;

документы, подтверждающие, что заявитель не работает и не проходит службу.

В случае отсутствия отдельных документов могут приниматься дополнительные объяснения или личное заявление с указанием обстоятельств. Подать документы можно:

лично в отделении Пенсионного фонда;

онлайн через вебпортал Пенсионного фонда Украины.

