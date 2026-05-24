Блог | Когда вам говорят, что НДС на международные посылки – это "налог на бедных" – вас обманывают
Принял участие в обсуждении законопроекта о международных посылках. На следующей неделе его должна рассмотреть Верховная Рада.
Поддерживаю этот законопроект по трем причинам.
1. поддержка украинского производителя
Украинский производитель держит товар под шахедами и ракетами, платит НДС, дает работу людям. Китайский продавец из страны, которая поддерживает рф, не рискует здесь ничем и заходит к нам без НДС. Это льгота чужому товару против украинского бизнеса.
2. Поддержка честного предпринимательства
Легальный бизнес завозит импорт по правилам: платит НДС и пошлину.
Серая схема дробит товар на посылки, завозит без НДС и продает в Украине.
Поэтому когда с трибуны звучит "обнищание", вопрос: кого они защищают?
3. Справедливость для покупателя
Льгота должна помогать тем, кто действительно нуждается, а не всем подряд.
Не пенсионеры, которые, к сожалению, считают каждую гривню, ежегодно формируют поток в 75 млн международных посылок. Для такого потока нужны смартфоны, место в телефоне для приложений, банковская карта, онлайн оплата и регулярные покупки на маркетплейсах.
Поэтому общая льгота не является социальной политикой. Ею пользуются и те, кто может платить НДС, и те, кто дробит товар на посылки для продажи в Украине.
Подарки между физическими лицами до 45 евро продолжат быть льготными. Посылка от семьи из-за границы не является коммерческим потоком с маркетплейсов.
И теперь о ЕС.
83% украинцев поддерживают вступление в ЕС. При такой поддержке Верховная Рада не может на словах идти в ЕС, а на практике защищать схемы.
Молдова уже обогнала нас во многих евроинтеграционных решениях, в частности в финансовом безвизовом режиме. Теперь и в посылках: закон у них уже принят и вступит в силу с 1 октября 2026 года.
Это разница между евроинтеграцией в речах и евроинтеграцией в решениях.
Одинаковые правила означают больше украинских рабочих мест, более честную конкуренцию, меньше серого импорта и больше ресурса для поддержки военных.