Принял участие в обсуждении законопроекта о международных посылках. На следующей неделе его должна рассмотреть Верховная Рада.

Поддерживаю этот законопроект по трем причинам.

1. поддержка украинского производителя

Украинский производитель держит товар под шахедами и ракетами, платит НДС, дает работу людям. Китайский продавец из страны, которая поддерживает рф, не рискует здесь ничем и заходит к нам без НДС. Это льгота чужому товару против украинского бизнеса.

2. Поддержка честного предпринимательства

Легальный бизнес завозит импорт по правилам: платит НДС и пошлину.

Серая схема дробит товар на посылки, завозит без НДС и продает в Украине.

Поэтому когда с трибуны звучит "обнищание", вопрос: кого они защищают?

3. Справедливость для покупателя

Льгота должна помогать тем, кто действительно нуждается, а не всем подряд.

Не пенсионеры, которые, к сожалению, считают каждую гривню, ежегодно формируют поток в 75 млн международных посылок. Для такого потока нужны смартфоны, место в телефоне для приложений, банковская карта, онлайн оплата и регулярные покупки на маркетплейсах.

Поэтому общая льгота не является социальной политикой. Ею пользуются и те, кто может платить НДС, и те, кто дробит товар на посылки для продажи в Украине.

Подарки между физическими лицами до 45 евро продолжат быть льготными. Посылка от семьи из-за границы не является коммерческим потоком с маркетплейсов.

И теперь о ЕС.

83% украинцев поддерживают вступление в ЕС. При такой поддержке Верховная Рада не может на словах идти в ЕС, а на практике защищать схемы.

Молдова уже обогнала нас во многих евроинтеграционных решениях, в частности в финансовом безвизовом режиме. Теперь и в посылках: закон у них уже принят и вступит в силу с 1 октября 2026 года.

Это разница между евроинтеграцией в речах и евроинтеграцией в решениях.

Одинаковые правила означают больше украинских рабочих мест, более честную конкуренцию, меньше серого импорта и больше ресурса для поддержки военных.