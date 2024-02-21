'Марсель' – 'Шахтер': онлайн трансляция стыкового матча Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в четверг, 22 февраля, проведет ответный стыковой матч Лиги Европы, в котором поборется за путевку в 1/8 финала турнира. Подопечные Марино Пушича после ничьи 2:2 в Гамбурге сыграют на выезде с французским "Марселем", который за два дня до поединка объявил о смене главного тренера.

Встречу принимает знаменитый стадион "Велодром". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Марсель" – "Шахтер". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "МАРСЕЛЬ" – "ШАХТЕР"

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Также показ будет доступен для клиентов Volia TV.

За час до начала игры и сразу по окончанию встречи будет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "МАРСЕЛЬ" – "ШАХТЕР"

Фаворитами игры считаются хозяева поля. Ставки на победу французов в основное время принимаются с коэффициентом 1,70. Ничья оценивается котировкой 3,90. А показатели на успех "горняков" достигают уровня 4,33.

Аналитики также предлагают индекс 1,40 на выход "Марселя" в 1/8 финала и 2,75 – на итоговый триумф "Шахтера".

СУДЬИ НА "МАРСЕЛЬ" – "ШАХТЕР"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Тобиас Штилер. Помогать ему будут лайнсмены Кристиан Гиттельманн и Марк Борш, роль четвертого рефери выполнит Мартин Петерсен.

Также на игре будет задействована система видеопомощи судьям (VAR), за работой которой будет следить Марко Фритц.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Жан-Луи Гассе, главный тренер "Шахтера":

– Я разговариваю с игроками, чтобы сказать им, что жизнь состоит из трудных моментов, но мы должны знать, как нам поднять голову и поговорить о завтрашнем дне. У меня нет никаких целей. У меня есть 100-дневная миссия, но мы сейчас принимаем участие в особом соревновании, и мы можем принести хорошее настроение многим людям, поступая правильно.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Марсель": Рубен Бланко – Клосс, Мбемба, Жиго, Мерлен – Кондогбия, Арит, Унаи – Сарр, Обамеянг, Ндиайе

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров – Степаненко, Зубков, Судаков, Бондаренко, Эгиналду – Сикан

ПЕРВЫЙ МАТЧ

В поединке в Гамбурге команды подарили болельщикам фантастическое зрелище. "Шахтеру" пришлось дважды отыгрываться, причем второй мяч он пропусти на 90-й минуте, но успел сравнять счет.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко жестко высказался об игре донецкого "Шахтера" в первом матче с "Марселем".

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