'Страх в городе': во Франции матч 'Шахтера' и 'Марселя' в Лиге Европы сравнили с лечением и пообещали украинцам вулканический прием

22 февраля донецкий "Шахтер" проведет ответный матч Лиги Европы 1/16 финала против "Марселя", который за два дня до встречи сменил тренера. И теперь во Франции вовсю обсуждают, сможет ли "привыкший к костюму спасителя" Жан-Луи Гассе за столь короткий срок вдохнуть жизнь в "Олимпик" и спасти для команды нынешний сезон. А для этого в четверг им нужно обязательно пройти "горняков".

OBOZ.UA посмотрел, что писали накануне ответного поединка на "Велодроме" ведущие французские СМИ. Первая встреча завершилась ничьей 2:2, поэтому в нашей паре еще ничего не решено, однако за эту неделю "Марсель" успел уволить итальянца Дженнаро Гаттузо и взять нового наставника, 70-летнего Гассе.

Le Figaro накануне матча вышел с заголовком "Существование в Европе, стопор в Лиге 1 и воскрешение призраков: многочисленные испытания "Олимпика" и Гассе". В материале подчеркивается большое значение матча для марсельцев с чемпионом Украины, который может обеспечить им продолжение борьбу в еврокубках.

"Страх в городе. В четверг вечером нельзя пропустить "Олимпик в Марселе". Как всегда. Но сегодня немного больше, учитывая нынешний кризис. Вулканический прием на "Велодроме" украинцев донецкого "Шахтера" в ответном матче плей-офф Лиги Европы. Дежурный пожарный Жан-Луи Гассе, который был представлен во вторник днем, не мог мечтать о более прекрасном боевом крещении", – считает журналист.

Автор материала отмечает большое значение сегодняшней битвы для будущего возрождения "Марселя" и отсутствие постоянной игровой практики у "Шахтера", поскольку чемпионат Украины еще не возобновился после зимнего перерыва.

"Если OM и его новый персонал хотят придать импульс команде и избавиться от окружающего уныния, вечер Лиги Европы в четверг вечером может стать идеальной встречей. Напротив, "Шахтер", чемпионат которого находится на паузе уже два месяца, не что иное, как боевая молния", – говорится в статье.

В Le Monde перед поединком на "Велодроме" сделали акцент на персоне нового тренера "Марселя", Жана-Луи Гассе, который за свою карьеру не выиграл ни одного титула, а также был с позором уволен из сборной Кот-д'Ивуара по ходу Кубка африканских наций-2024. Однако он славится своим умением реанимировать команды в критическое для них время.

"На прошлой неделе ОМ уступил вничью (2:2) донецкому "Шахтеру" в Лиге Европы, пропустив гол на последней минуте. После этой европейской встречи, воспринятой как поражение, Дженнаро Гаттузо осознал свое бессилие: "Ты говоришь себе: "Как я могу победить?", но весь сезон у нас была такая проблема, и так было с тех пор, как я пришел. Как мы их решим, я не знаю, у меня проблемы", – говорится в статье.

Автор отмечает, что Гассе официально дебютує в четверг в ответном матче плей-офф Лиги Европы против донецкого "Шахтера" – решающей встрече в оставшейся части сезона ОМ. 70-летний бывший помощник Лорана Блана в сборной Франции и в "ПСЖ" привык к костюму спасителя: "Вернувшись в "Монпелье" в 2017 году, он спас клуб своего сердца от вылета. А несколько месяцев спустя вернул позиции "Сент-Этьена", сумев сохранить клуб.

Журналисты известного спортивного ресурса L'Équipe отмечают, что "Марсель" на грани пустоты в матче против донецкого "Шахтера", имея в виду, что еврокубки – единственная возможность для "Олимпика" реабилитироваться в нынешнем провальном сезоне.

"Оставшись позади в чемпионате, марсельцы разыгрывают свое будущее в Лиге Европы во время ответного матча плей-офф против донецкого "Шахтера" в атмосфере, которая обещает быть накаленной", – отмечается в материале.

Le Parisien сравнивает нового тренера "Марселя" Гассе с доктором, который будет поднимать на ноги больную команду. И первым шагом на пути к выздоровлению может стать победа над украинским клубом.

"Зовите его доктор Гассе! Спокойный тон, хриплый голос, навинченная на череп кепка и спортивный костюм вместо белого халата: после двух успешных миссий по выживанию в Монпелье и Сент-Этьене он начинает свою третью работу во французском клубе. Здесь речь идет не о том, чтобы обеспечить выживание, а чтобы поставить больную команду на ноги. Пациент "Марсель" плохо себя чувствует с августа и другие специалисты не смогли найти чудодейственное лекарство" – утверждает журналист.

"Через два дня после прибытия в Марсель Жан-Луи Гассе начинает свою миссию с опасного приема "Шахтера" в этот четверг в ответном матче Лиги Европы. На аншлаговом "Велодроме" олимпийцы проводят часть своего сезона, который может принять благоприятный оборот после двух бурных месяцев", – говорится в статье.

Ответный матч против "горняков" называют решающим для французской команды, вспоминая упущенную возможность во время первого поединка команд: "В Гамбурге в прошлый четверг победа протянула руку партнерам неуверенного Пау Лопеса, пропустившего в концовке два мяча от "Шахтера", которых можно было избежать (2:2). Таким образом, ситуация проста: OM должен победить, чтобы выйти в 1/8 финала".

"Чтобы выйти дальше, нам нужно выиграть этот матч, и это принесет нам много утешения. И тот факт, что "Велодром" будет заполнен, я думаю, будет очень мотивирующим", – цитирует издание нового тренера и добавляет, что наставнику придется иметь дело с украинцами без группы травмированных игроков и дисквалифицированного Балерди.

В Le Parisien считают, что после тактических проб и ошибок Гаттузо, вполне вероятно, что Гассе выберет схему 3-5-2, а также вспомнили слова коуча о том, что стиль игры "Марселя" в четверг, возможно, будет более простой и прямой: "Мы должны облегчить задачу игрокам, не делать сложных вещей, не делать того, чего они никогда не видели. А решающее значение будет иметь хороший настрой и качество футболистов".

"Итак, Доктор? Терапия требует успеха и квалификации в 1/8 финала, гарантий начатого выздоровления под страхом гнева все более разгневанного "Велодрома", – завершил статью накануне битвы с дончанами журналист.

Ранее OBOZ.UA сообщал про битву за 1/8 финала между "Марселем" – "Шахтером" и дал все подробности стыкового матча Лиги Европы.

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