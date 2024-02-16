'Залетел через 500 ног': Леоненко разнес 'Шахтер' за матч с 'Марселем' и назвал ничью везением

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко назвал фартовой ничью донецкого "Шахтера" в первом стыковом матче плей-офф Лиги Европы с французским "Марселем". Экс-нападающий отметил, что удача была на стороне "горняков", а также раскритиковал защиту команды Марино Пушича.

Об этом Леоненко заявил в интервью порталу sport-express.ua. По словам трижды лучшего футболиста чемпионата Украины, игроки оборонительной линии "Шахтера" очень много позволяли атакующим футболистов французов. Особо бывшего динамовца разъярил второй гол в ворота вратаря Дмитрия Ризныка.

"Это был день Шахтера, фарт был на стороне донецкой команды. У нас какая-то нездоровая тенденция, что все защитники во время фланговых передач бегут к вратарю, оставляя своих подопечных. Просто стой со своим игроком и выбивай! Во втором пропущенном голе недоработал Зубков, который должен был страховать Гочолеишвили. Я так и не понял, как мяч залетел в ворота Ризныка через 500 ног. Ндиай попал удачно. У "Шахтера" проваливались фланги, потому что крайние хавы не умеют отбирать", – сказал Леоненко.

Отметим, что после ничейных 2:2 в Гамбурге команды определят участника 1/8 финала Лиги Европы в четверг, 22 февраля. Тренер "Марселя" Дженнаро Гаттузо после выездной игры с "Шахтером" находился в шоке.

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