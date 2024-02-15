Драма на последних секундах. 'Шахтер' выдал матч-триллер в плей-офф Лиги Европы. Видео

Донецкий "Шахтер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сезона 2023/24 сыграл в ничью с французским "Марселем". Номинально домашний поединок на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге завершился со счетом 2:2.

Подопечные Марино Пушича могли открывать счет уже на 2-й минуте. После бездарной игры в обороне французы едва не пропустили после удара Александра Зубкова. Мяч прошел над перекладиной.

После этого "горняки" захватили инициативу, контролируя мяч в районе центрального круга. Гости пытались прессингом задавить украинцев, однако "оранжево-черные" легко разбивали давление длинными передачами.

Постепенно темп игры вырос. Мяч практически не держался в центральном круге, однако опасных моментов не было ни с одной, ни с другой стороны.

Было заметно, что "Шахтер" заточен на игру в короткий пас, таким образом пытаясь пройти оборону соперника. "Марсель" атаковал длинными забросами в надежде на своих быстрых форвардов.

На 27-й минуте главный арбитр Эрик Ламбрехтс из Бельгии "отобрал" у "Шахтера" чистый гол. Украинские футболисты убежали в контратаку, в которой Леонардо Балерди жестко сбил Александра Зубкова.

Рефери хотел дать доиграть момент, но свистнул на несколько секунд раньше, чем мог это сделать. Судья дал свисток тогда, когда мяч отскочил к голкиперу "Марселя", но не учел, что вратарь может не зафиксировать круглый снаряд. В результате гол Эгиналдо засчитан не был.

Второй тайм начался с обоюдоострых атак. Подопечные Гаттузо на 59-й минуте создали самый опасный момент за все игровое время. Луис Энрике головой пробил рядом со штангой.

Команда из Марселя нагнетала и на 64-й минуте добилась успеха. Азаров потерял мяч и не успел за соперником. Последовала разрезающая передача, которая отрезала всю линию украинской защитой, а фланговая передача нашла Обамеянга. 34-летнему нападающему сборной Габона оставалось лишь подставить ногу.

Победный результат на табло держался лишь 4 минуты. Матвиенко уверенно разобрался в неразберихе в чужой штрафной, сравняв счет.

Этот гол разбудил "Шахтер". Украинцы стали атаковать гораздо опаснее и имели несколько реальных моментов вырвать победу.

Последние секунды ознаменовались драматичной развязкой. На 90-й минуте Обамеянг создал момент, который замкнул Илиман Ндиайе, а на 92-й минуте Эгиналдо поставил точку в матче.

Ответная встреча запланирована на 22 февраля.

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