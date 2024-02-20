Соперника 'Шахтера' возглавил 70-летний тренер без титулов, которого с позором уволил победитель Кубка африканских наций

Новым главным тренером французского "Марселя" назначен опытный 70-летний специалист Жан-Луи Гассе, который будет руководить командой в ответном стыковом матче Лиги Европы с донецким "Шахтером". Уроженец Монпелье сменил на этом посту Дженнаро Гаттузо.

Об этом сообщает официальный сайт "Марселя". Гассе за свою карьеру не выиграл ни одного титула, а также был с позором уволен из сборной Кот-д'Ивуара по ходу Кубка африканских наций-2024.

Новый наставник провансальцев начал свою тренерскую карьеру в далеком 1985 году. За все время он сменил девять коллективов, где в основном работал в качестве ассистента. Он был помощником Лорана Блана в сборной Франции на Евро-2012.

С 2017 по 2021 год он тренировал "Сент-Этьен" и "Бордо", а в мае-2022 возглавил сборной Кот-д'Иувара. "Слоны" были хозяевами недавнего первенства африканского континента. Стартовав с победы над Гвинеей-Биссау, подопечные Гассе затем минимально проиграли нигерийцам (0:1) и потерпели фиаско в поединке против Экваториальной Гвинеи (0:4).

Руководство национальной федерации отправил француза в отставку, несмотря на выход команды в плей-офф с третьего места в группе. Сменивший Гассе Эмерс Фаэ привел ивуарийцев к "золоту" турнира.

Гассе дебютирует на посту наставника "Марселя" в поединке против "Шахтера", который состоится на стадионе "Велодром" в четверг, 22 февраля. В первом матче украинцы и французы разошлись миром 2:2.

Как сообщал OBOZ.UA, Дженнаро Гаттуза после поединка против донецкого "Шахтера" признался, что его шокировало происходящее на поле в моменте со вторым голом украинской команды.

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