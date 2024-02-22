'Творится бедлам': в России дали неординарный прогноз на матч 'Шахтера' в Лиге Европы

Французскому "Марселю" в ответном стыковом матче плей-офф Лиги Европы с донецким "Шахтером" не поможет экстренная смена главного тренера. В коллективе творится настоящий бедлам, а украинская команда напротив доказывала свое умение играть дисциплинированно.

К такому выводу пришли журналисты российского портала Sport24, делая прогноз на поединок 22 февраля на стадионе "Велодром". Аналитики издания выразили уверенность в том, что основное время встречи в Марселе так же, как это было неделю назад в Гамбурге, принесет ничейный результат, а кроме того, свое слово скажет лидер "горняков" Георгий Судаков.

"Да, класс игроков "Марселя" чуть выше, но в команде сейчас творится такой бедлам. Будет у "Марселя" и преимущество своего поля, но "Шахтер" много раз показывал умение играть в сложных матчах с грозным соперником. Даже против "Барселоны" было всего 1:2 в гостях и победа 1:0 дома. Судакову нужно повышать свою цену, классно смотрелись в первой игре Матвиенко, Бондаренко и Зубков. Такому "Марселю" украинцы точно способны противостоять. И как минимум должны переводить игру в овертайм. А там уже победит тот, у кого нервы крепче", – подчеркнули россияне.

Напомним, в первом поединке команды сыграли 2:2. "Шахтеру" пришлось дважды отыгрываться, причем второй мяч он пропустил на 90-й минуте, но успел сравнять счет. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Марсель" – "Шахтер". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко жестко высказался об игре донецкого "Шахтера" в первом матче с "Марселем".

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