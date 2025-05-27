"Любой, кто выходит на Усика больше одного раза..." Белью высказался о реванше украинца с Дюбуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью восхитился мужеством своего соотечественника Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), который согласился вновь подраться с Александром Усиком (23-0, 14 КО). Британец отметил, что он бы точно избежал бы такого развития событий в своей карьере, а также назвал украинца фаворитом противостояния.

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Об этом Белью заявил в интервью Sky Sports. По словам бывшего соперника Усика, который брутально нокаутировал боксера из Ливерпуля в 2018 года, Дюбуа имеет шансы на победу благодаря своей мощи и нокаутирующему удару, однако украинец просто выглядит сильнее.

"Я отдаю должное Даниэлю за то, что он согласился снова подраться с Усиком. Потому что, если бы мне предложили вернуться в ринг с Усиком, я бы удрал за милю. Любой, кто выходит на Усика больше одного раза, заслуживает медали – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, а теперь и Даниель Дюбуа. У него есть реальный шанс в этом бою. Я не думаю, что он победит, Усик будет знать его сильные и слабые стороны, его возможности", – сказал Белью.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно сменили котировки на бой.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь сам британец указал на особенность украинцев.

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