Лидер сборной Украины забил 4-й гол за 'Рому', в одиночку обыграв всю защиту соперника. Видео

Украинский нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик отметился голом в 7-м туре Серии А. 27-летний футболист сборной Украины открыл счет в гостевой игре против "Монцы".

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На 61-й минуте, находясь на грани офсайда, Довбик получил передачу от Браяна Кристанте, смог оторваться от одного защитника, затем обыграть еще двоих и точно пробить мимо голкипера.

Встреча в итоге завершилась со счетом 1:1. Спустя 9 минут "Монца" усилиями Дани Мота сравнял счет.

Как сообщал OBOZ.UA, гол Довбика в игре против "Монцы", стал 4-м для украинца в составе римской команды за 9 игр.

26 сентября Артем открыл счет в игре против испанского "Атлетико". До этого Довбик стал соавтором победы "Ромы" в домашнем матче 5-го тура Серии А против "Удинезе" (3:0).

Артем Довбик открыл счет своим забитым мячам за итальянский клуб 15 сентября в гостевой игре 4-го тура Серии А против "Дженоа".

Напомним, что Артем подписал контракт с римской командой в начале августа. Ради своего перехода наш соотечественник пошел на сумасшедший шаг, отказавшись от внушительной суммы. С того момента успел сыграть в 6 матчах.

По данным СМИ, "Жирона" получит за игрока почти 40 миллионов евро. При этом часть от этих средств получат "Днепр-1" и датский "Митдьюланд".

Довбик стал настоящей сенсацией минувшего розыгрыша испанского чемпионата. Он перешел в "Жирону" в августе 2023 года и сразу завоевал место в основе.

В прошлом сезоне Артем завоевал Трофей Пичичи, который вручается ежегодно лучшему бомбардиру испанской футбольной лиги.

Довбик за 36 матчей Ла Лиги забил 24 гола и отдал 8 результативных передач, что позволило ему обойти ближайшего конкурента Александера Сьорлота из "Вильярреала".

4 сентября Довбик попал в список 30 номинантов на "Золотой мяч", который представил журнал France Football

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