Довбик оформил хет-трик в матче чемпионата Испании и вошел в истрорию. Видео

Нападающий сборной Украины Артем Довбик побил рекорд результативности испанской "Жироны" за один розыгрыш чемпионата страны. В матче заключительного тура нынешнего сезона Ла Лиги наш соотечественник забил свои 22-й, 23-й и 24-й голы и превзошел достижение уругвайца Кристиана Стуани (21).

26-летний уроженец Черкасс отличился первым голом под занавес первого тайма домашнего поединка "Жироны" против "Гранады". Украинец реализовал пенальти и сделал счет 3:0, опередив Стуани. Отметим, что рекорд Добвика относится к выступлениям каталонцев в элитном дивизионе первенства Испании.

До гола Артема результативными действиями отличился другой украинец Виктор Цыганков. Сначала он сделал голевую передачу на Эрика Гарсию. А затем забил сам, реализовав прострел с левого фланга. Свой гол украинский вингер отпраздновал в стиле "Звездных войн".

В начале второго тайма Цыганков оформил дубль. Украинец на дальней штанге замкнул силовую передачу бразильца Савиньо. На 75-й минуте Довбик также забил второй, реализовав выход один на один. А затем форвард оформил еще и ассист.

На 90-й минуте Артем реализовал второй пенальти в матче, установив окончательный счет в игре – 7:0. Этот мяч позволил украинцу возглавить список лучших бомбардиров испанского первенства. Он на один гол опередил норвежского форварда "Вильярреала" Александера Серлота. Тот свой поединок 38-го тура проведет в субботу на выезде с "Осасуной".

Отметим, что "Жирона" досрочно стала бронзовым призером Примеры и гарантировала себе выход в Лигу чемпионов. Для коллектива тренера Мичела Санчеса это самый грандиозный успех в истории клуба.

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