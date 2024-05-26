Лучший бомбардир Испании на победном параде укутался в желто-синий флаг и крикнул 'Слава Украине!' Видео

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик принял участие в победном параде в честь окончания чемпионата Испании. 26-летний форвард сборной Украины накануне стал обладателем Трофея Пичичи, который вручается ежегодно лучшему бомбардиру испанской футбольной лиги.

Довбик за 36 матчей Ла Лиги забил 24 гола и отдал 8 результативных передач, что позволило ему обойти ближайшего конкурента Александера Сьорлота из "Вильярреала". У норвежца 23 гола за сезон.

"Жирона" по итогам сезона впервые в своей истории выиграла бронзовые медали национального первенства и пробилась в Лиге чемпионов. В честь этого тысячи поклонников клуба вышли на улицы Жироны, чтобы приветствовать своих любимчиков, в числе которых были и Довбик.

Перед началом торжественного шествия, Артем завязал на плечах украинский флаг, сопроводив это традиционным патриотическим лозунгом.

С флагом Украины футболист не расставался в течение всего мероприятия.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 апреля Довбик провел фантастический матч 32-го тура Ла Лиги. 26-летний игрок помог своему клубу разгромно победить "Кадис" (4:1). Благодаря этому результату каталонцы впервые в своей истории пробились в еврокубки.

Артем также отметился забитым голом на старте гостевого поединка 31-го тура против мадридского "Атлетико". Перед этим оформил дубль, став главным героем домашнего матча против "Бетиса" (3:2).

Напомним, что Довбик перешел в "Жирону" в августе прошлого года, подписав 5-летний контракт. По неофициальной информации, "Жирона" заплатила за Артема 6 миллионов евро, из которых 450 тыс. получит датский "Мидтьюлланн", владеющий частью прав на футболиста.

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