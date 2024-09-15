Довбик забил дебютный гол за 'Рому'. Его 7 минут не хотели засчитывать. Видео

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик открыл счет своим забитым мячам за итальянский клуб. 27-летний футболист сборной Украины отметился в гостевой игре 4-го тура Серии А против "Дженоа".

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На 38-й минуте гости организовали длинную позиционную атаку. Артем удачно сыграл на добивании, отправив мяч в ворота, однако рефери Антонио Джиа сразу же отменил гол, зафиксировав офсайд у одноклубника украинца.

С решением главного арбитра оказались не согласны его помощники на VAR. После 7 минут просмотров Джиа поменял решение, указав на центр поля.

На момент публикации этой новости идет 2-й тайм. Счет 0:1 в пользу "Ромы".

Как сообщал OBOZ.UA, Артем Довбик подписал контракт с римской командой в начале августа. Ради своего перехода наш соотечественник пошел на сумасшедший шаг, отказавшись от внушительной суммы. С того момента успел сыграть в 4 матчах.

По данным СМИ, "Жирона" получит за игрока почти 40 миллионов евро. При этом часть от этих средств получат "Днепр-1" и датский "Митдьюланд".

Довбик стал настоящей сенсацией минувшего розыгрыша испанского чемпионата. Он перешел в "Жирону" в августе 2023 года и сразу завоевал место в основе.

В прошлом сезоне Артем завоевал Трофей Пичичи, который вручается ежегодно лучшему бомбардиру испанской футбольной лиги.

Довбик за 36 матчей Ла Лиги забил 24 гола и отдал 8 результативных передач, что позволило ему обойти ближайшего конкурента Александера Сьорлота из "Вильярреала".

4 сентября Довбик попал в список 30 номинантов на "Золотой мяч", который представил журнал France Football

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