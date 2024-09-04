Первый после Шевченко! На 'Золотой мяч' номинирован украинский футболист

Украинский нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик попал в список 30 номинантов на "Золотой мяч", который представил журнал France Football. В качестве аргумента включения в топ-30 учитывались достижения прошедшего сезона, который Артем провел в испанской "Жироне"

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27-летний уроженец Черкасс стал первым украинцем за 18 лет, номинированным на "Золотой мяч". Последним украинцем, который попадал в список номинантов стал Андрей Шевченко. В 2006-м Андрей провел потрясающий сезон в "Милане", забив 28 голов за 40 матчей во всех турнирах.

Стоит отметить, что в число претендентов впервые с 2003 года не попали ни Месси и Роналду

Полный список выглядит следующим образом:

Джуд Беллингем (п, Англия; Реал, Мадрид, Испания)

Рубен Диаш (з, Португалия; Манчестер Сити, Англия)

Фил Фоден (п, Англия; Манчестер Сити. Англия)

Федерико Вальверде (п, Уругвай; Реал, Мадрид, Испания)

Эмилиано Мартинес (в, Аргентина; Астон Вилла, Англия)

Эрлинг Холанд (н, Норвегия; Манчестер Сити, Англия)

Нико Уильямс (н, Испания; Атлетик, Бильбао, Испания)

Гранит Джака (п, Швейцария; Байер, Германия)

Артём Довбик (н, Украина; Жирона, Испания / Рома, Италия)

Тони Кроос (п, Германия; Реал, Мадрид, Испания)

Винисиус Жуниор (н, Бразилия; Реал, Мадрид, Испания)

Дани Ольмо (п, Испания; Лейпциг, Германия / Барселона, Испания)

Флориан Вирц (н, Германия; Байер, Германия)

Мартин Эдегор (п, Норвегия; Арсенал, Англия)

Матс Хуммельс (з, Германия; Боруссия, Дортмунд, Германия / Рома, Италия)

Родри (п, Испания; Манчестер Сити, Англия)

Харри Кейн (н, Англия; Бавария, Германия)

Деклан Райс (п, Италия; Арсенал, Англия)

Витинья (п, Португалия; Пари Сен-Жермен, Франция)

Коул Палмер (п, Англия; Челси, Англия)

Дани Карвахаль (з, Испания; Реал, Мадрид, Испания)

Ламин Ямаль (н, Испания; Барселона, Испания)

Букайо Сака (н, Англия; Арсенал, Англия)

Хакан Чалханоглу (п, Турция; Интер, Милан, Италия)

Вильям Салиба (з, Франция; Арсенал, Англия)

Килиан Мбаппе (н, Франция; Пари Сен-Жермен, Франция / Реал, Мадрид, Испания)

Лаутаро Мартинес (н, Аргентина; Интер, Милан, Италия)

Адемола Лукман (н, Нигерия; Аталанта, Италия)

Антонио Рюдигер (з, Германия; Реал, Мадрид, Италия)

Алекс Гримальдо (з, Испания; Байер, Германия)

Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" по итогам сезона-2023/24 состоится 28 октября.

Напомним, что в прошлом году обладателем самой престижной индивидуальной футбольной награды "Золотого мяча" стал нападающий американского "Интер Маями" Лионель Месси. Аргентинец получил заветный трофей в восьмой раз.

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