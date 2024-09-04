Первый после Шевченко! На "Золотой мяч" номинирован украинский футболист
Украинский нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик попал в список 30 номинантов на "Золотой мяч", который представил журнал France Football. В качестве аргумента включения в топ-30 учитывались достижения прошедшего сезона, который Артем провел в испанской "Жироне"
27-летний уроженец Черкасс стал первым украинцем за 18 лет, номинированным на "Золотой мяч". Последним украинцем, который попадал в список номинантов стал Андрей Шевченко. В 2006-м Андрей провел потрясающий сезон в "Милане", забив 28 голов за 40 матчей во всех турнирах.
Стоит отметить, что в число претендентов впервые с 2003 года не попали ни Месси и Роналду
Полный список выглядит следующим образом:
Джуд Беллингем (п, Англия; Реал, Мадрид, Испания)
Рубен Диаш (з, Португалия; Манчестер Сити, Англия)
Фил Фоден (п, Англия; Манчестер Сити. Англия)
Федерико Вальверде (п, Уругвай; Реал, Мадрид, Испания)
Эмилиано Мартинес (в, Аргентина; Астон Вилла, Англия)
Эрлинг Холанд (н, Норвегия; Манчестер Сити, Англия)
Нико Уильямс (н, Испания; Атлетик, Бильбао, Испания)
Гранит Джака (п, Швейцария; Байер, Германия)
Артём Довбик (н, Украина; Жирона, Испания / Рома, Италия)
Тони Кроос (п, Германия; Реал, Мадрид, Испания)
Винисиус Жуниор (н, Бразилия; Реал, Мадрид, Испания)
Дани Ольмо (п, Испания; Лейпциг, Германия / Барселона, Испания)
Флориан Вирц (н, Германия; Байер, Германия)
Мартин Эдегор (п, Норвегия; Арсенал, Англия)
Матс Хуммельс (з, Германия; Боруссия, Дортмунд, Германия / Рома, Италия)
Родри (п, Испания; Манчестер Сити, Англия)
Харри Кейн (н, Англия; Бавария, Германия)
Деклан Райс (п, Италия; Арсенал, Англия)
Витинья (п, Португалия; Пари Сен-Жермен, Франция)
Коул Палмер (п, Англия; Челси, Англия)
Дани Карвахаль (з, Испания; Реал, Мадрид, Испания)
Ламин Ямаль (н, Испания; Барселона, Испания)
Букайо Сака (н, Англия; Арсенал, Англия)
Хакан Чалханоглу (п, Турция; Интер, Милан, Италия)
Вильям Салиба (з, Франция; Арсенал, Англия)
Килиан Мбаппе (н, Франция; Пари Сен-Жермен, Франция / Реал, Мадрид, Испания)
Лаутаро Мартинес (н, Аргентина; Интер, Милан, Италия)
Адемола Лукман (н, Нигерия; Аталанта, Италия)
Антонио Рюдигер (з, Германия; Реал, Мадрид, Италия)
Алекс Гримальдо (з, Испания; Байер, Германия)
Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" по итогам сезона-2023/24 состоится 28 октября.
Напомним, что в прошлом году обладателем самой престижной индивидуальной футбольной награды "Золотого мяча" стал нападающий американского "Интер Маями" Лионель Месси. Аргентинец получил заветный трофей в восьмой раз.
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