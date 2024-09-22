Довбик забил гол за 'Рому', заставив стадион в Италии скандировать его имя. Видео

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик забил свой второй гол за итальянский клуб. 27-летний футболист сборной Украины отметился в домашнем матче 5-го тура Серии А против "Удинезе" (3:0).

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На 19-й минуте хозяева организовали длинную позиционное нападение. Пытаясь прорвать линию обороны соперника "Рома", казалось, потеряла мяч, но атака вторым темпом оказалась успешной.

Стефан Ель-Шаарави вырезал точный пас на Довбика и Артем, успев посмотреть, где находится голкипер, ювелирным ударом отправил круглый снаряд точно в угол.

Этот гол поверг Олимпийский стадион в Риме в настоящий экстаз. Собравшиеся болельщики с восторгом трижды прокричали фамилию украинца.

На 70-й минуте Артем добавил к своей статистике и результативную передачу, приняв участие в третьем голе, который забил Томмазо Бальданци.

Перед финальным свистком украинец оформил дубль, но сделал это из офсайда.

Как сообщал OBOZ.UA, Довбик открыл счет своим забитым мячам за "Рому" в прошлом туре. Наш соотечественник поразил ворота "Дженоа".

Напомним, что Артем подписал контракт с римской командой в начале августа. Ради своего перехода наш соотечественник пошел на сумасшедший шаг, отказавшись от внушительной суммы. С того момента успел сыграть в 5 матчах.

По данным СМИ, "Жирона" получит за игрока почти 40 миллионов евро. При этом часть от этих средств получат "Днепр-1" и датский "Митдьюланд".

Довбик стал настоящей сенсацией минувшего розыгрыша испанского чемпионата. Он перешел в "Жирону" в августе 2023 года и сразу завоевал место в основе.

В прошлом сезоне Артем завоевал Трофей Пичичи, который вручается ежегодно лучшему бомбардиру испанской футбольной лиги.

Довбик за 36 матчей Ла Лиги забил 24 гола и отдал 8 результативных передач, что позволило ему обойти ближайшего конкурента Александера Сьорлота из "Вильярреала".

4 сентября Довбик попал в список 30 номинантов на "Золотой мяч", который представил журнал France Football

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