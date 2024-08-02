Игрок сборной Украины пошел на сумасшедший шаг ради перехода в итальянский клуб

Нападающий сборной Украины Артем Довбик продемонстрировал невероятное желание перейти в состав итальянской "Ромы". Наш соотечественник ради игры в Серии А решил отказаться от подписного бонуса, который ему полагался при трансфере из испанской "Жироны".

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Об этом информирует издание Corriere Dello Sport. По его данным, у Довбика был подписан договор с "Жироной" о том, что в случае перепродажи ему выплатят полтора миллиона евро. Однако украинский форвард отказался от этой суммы, что позволило испанцам быть более сговорчивыми в переговорах с "Ромой".

Кроме того, итальянцы благодаря этому шагу Довбика сэкономили полтора миллиона и выплатят "Жироне" 38,5 млн в качестве компенсации за форварда. Украинский футболист накануне прибыл в столицу Италии и прошел первую часть медосмотра, который не выявил проблем.

Сделка должна быть закрыта уже в ближайшее время. Отметим, что в отличии от "Жироны" и мадридского "Атлетико", который также претендовал на нашего соотечественника, "Рома" не выступит в Лиге чемпионов. Итальянцы пробились в Лигу Европы, где они будут участников с наивысшим рейтингом.

Довбик стал настоящей сенсацией минувшего розыгрыша испанского чемпионата. Он стал игроком "Жироны" в августе 2023 года и сходу завоевал место в основе. За каталонцев украинец отыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 10 результативных передач.

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