Итальянский клуб совершил исторический трансфер игрока сборной Украины

Нападающий сборной Украины Артем Довбик продолжит карьеру в итальянской "Роме". 27-летний футболист стал первым представителем нашей страны в стане "волков".

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Об этом сообщает официальный сайт "Ромы". Пресс-служба "джаллоросси" также отмечает, что итальянский клуб впервые в своей истории купил действующего лучшего бомбардира европейского топ-чемпионата, напомнив о том, что Артем выиграл гонку голеодоров в первенстве Испании в составе "Жироны".

О деталях контракта между Довбиком и "Ромой" пока ничего не сообщается. Известно, что в столице Италии украинец будет выступать под 11-м номером. Ради своего перехода наш соотечественник пошел на сумасшедший шаг, отказавшись от внушительной суммы.

По данным СМИ, "Жирона" получит за игрока почти 40 миллионов евро. При этом часть от этих средств получат "Днепр-1" и датский "Митдьюланд".

Отметим, что в отличии от "Жироны" и мадридского "Атлетико", который также претендовал на нашего соотечественника, "Рома" не выступит в Лиге чемпионов. Итальянцы пробились в Лигу Европы, где они будут участником с наивысшим рейтингом.

Довбик стал настоящей сенсацией минувшего розыгрыша испанского чемпионата. Он стал игроком "Жироны" в августе 2023 года и сходу завоевал место в основе. За каталонцев украинец отыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и отдал 10 результативных передач.

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